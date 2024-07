A fost lansată harta interactivă a consumului și producției de energie electrică și gaze naturale în România. Cum poate fi folosită

Harta interactivă a consumului de energie în România. Sursa foto: Colaj Antena 3 CNN

A fost lansată hartă interactivă care oferă o imagine de ansamblu a producţiei şi consumului de energie electrică şi gaze naturale din România. Este o hartă foarte detaliată care la nivelul fiecărui judeţ prezintă consumul de energie electrică, consumul de gaze naturale şi capacităţile de producere de energie electrică, dar şi numărul prosumatorilor.

Iniţiativa aparţine senatorului UDMR Loránt Antal, Președintele Comisiei pentru Energie, Infrastructură energetică și Resurse minerale. Acesta a oferit mai multe detalii despre utilitatea ei, la Antena 3 CNN.

”Când am preluat președinția comisiei de energie în anul 2020, când UNDM UDMR-ul m-a însărcinat cu această sarcină, am ajuns în situația respectivă că am observat că este foarte greu de accesat informații. Și nu pentru că anumite instituții nu vor să dea informațiile, ci pur și simplu nu există aceste informații. De exemplu, referitoare la consumul de energie electric și gaze naturale la nivelul fiecărui județ. Bineînțeles, la nivelul ANRE-ului există, și la nivelul Transelectrica, există date foarte clare, adică trebuia să umbli pe multe site-uri.

Practic, această hartă ne ajută cu la nivelul fiecărui județ ca să aflăm exact consumul de energie electrică și gaze naturale. Această hartă are un rol extrem de important, care poate să ajute și conducerea instituțiilor județene sau chiar și conducerea diferitelor instituții guvernamentale, pentru că putem să facem și o corelare a performanței economice.

Eu am plecat de la acea definiție care este acceptată la nivelul întregii lumi, că performanța sau consumul energetic a unei țări este oglinda performanței economice. Eu am înșirat aici datele de consum de energie electrice, gaze naturale, începând cu 2021-2022-2023. Urmează acum să actualizăm la nivelul anului 2024 și din păcate putem să tragem acea concluzie nu neapărat fericită: raportat la anul 2021 și 2022, 2023 avem o scădere continuă, mai ales la capitolul de gaze naturale și la capitolul de consum non-casnic.

Vin cu niște exemple foarte clare. La nivelul județului Mureș, unde s-a oprit Azomureș, a scăzut cu mai bine de 50% consumul de gaz natural și de energie electrică undeva la 10%. Județul Galați, județul Tulcea, sau chiar avem și din zona de centru, Transilvania, județe unde a scăzut ,Cluj, Bistrița-Năsăud sau de ce nu și Bihor, unde a scăzut consumul de energie electrică, dar și de gaze naturale.

Și avem, bineînțeles, trecută și situația prosumatorilor. O să fie trecut numărul exact al prosumatorilor, dar prosumatorii care produc energie electrică, undeva 1500 de megawați în momentul în care există soare. Într-adevăr, este un surplus în sistemul energetic național. Ei nu sunt dispecierizabili în momentul de față, asta înseamnă că dispecerul energetic național nu-i vede în timp real în sistem.”, a explicat Loránt Antal.