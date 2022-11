Adrian Câciu, primele estimări fiscale ale anului 2023. Din ce lună inflaţia va scădea vizibil

Ministrul Finanţelor a făcut primele estimări fiscale ale anului 2023 în cadrul Conferinţei Naţionale "Soluţii de finanţare pentru agricultură / Siguranţa alimentară şi rezistenţa la crize", organizată de Antena 3 CNN şi Jurnalul.

Sursa foto: Agerpres

Aflat la reuniunea ECOFIN de la Bruxelles, Adrian Câciu a intervenit telefonic în cadrul conferinţei România Inteligentă, prezentând câteva prime estimări cu privire la ce ne aşteaptă în 2023 din punct de vedere financiar şi fiscal.

2023 va fi un an al prudenţei dar şi al curajului

"Dintr-o anumită perspectivă, a cheltuielilor permanente, 2023 este un an al prudenţei. Dar din perspectiva reformelor şi a instumentelor de dezvoltare va fi un an al curajului. Practic, dacă vrem să avem creştere economică trebuie să facem ce am făcut şi în 2022, să investim masiv în sectoarele care pot crea efect de multiplicare ridicat.", a precizat Adrian Câciu.

Cu privire la stăvilirea inflaţiei, ministrul se declară optimist în găsirea unei soluţii salvatoare.

"Inflaţia se va tempera dacă avem curajul să punem stavilă preţului la energie. Cred că trebuie să înţeleagă toată lumea că ceea ce avem ca inflaţie înaltă este generat în trei sferturi din cauză de preţurile la energie.

Eu cred că ne vom mai gândi la o astfel de soluţie, iar inflaţia în 2023 va începe să scadă. Sperăm să ajungem la o inflaţie sub 2 cifre, aşa este prognoza, situaţia va începe să descrească vizibil, undeva din luna martie a anului 2023.", a explicat ministrul Finanţelor.