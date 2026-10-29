Dumitru Prunariu, lecție de ambiție pentru tineri: „Dorința de a merge mai departe decât ceea ce îmi era cunoscut”

Dumitru Prunariu a fost prezent pe scena galei Winners of the Future. Foto: Antena 3 CNN

În urmă cu 45 de ani, pornea spre un loc în care niciun român nu mai ajunsese până atunci. Astăzi, Dumitru Prunariu le cere tinerilor să aibă aceeași ambiție de a merge mai departe. Cosmonautul a urcat pe scena galei Antena 3 CNN Winners of the Future, organizate la Opera Națională București, unde a vorbit despre cum arată, de fapt, un învingător al viitorului. Pentru el, adevărata reușită este cea care deschide drumuri și pentru alții, fie că vorbim despre un cercetător, un antreprenor sau un profesor care descoperă talentul unui copil.

Sala Operei Naționale din București a fost plină de oameni care construiesc viitorul României, iar pe scenă a urcat un om care a privit Pământul de sus. Dumitru Prunariu și-a început discursul amintind momentul care i-a schimbat viața.

„În urmă cu 45 de ani, mă aflam într-o navă cosmică, pregătit să pornesc către un loc în care niciun român nu mai ajunsese. În spatele acestui moment se aflau ani de studiu, o selecție exigentă, antrenamente, evaluări și munca unui număr impresionant de oameni. Dar, dincolo de toate procedurile, exista ceva foarte simplu și foarte omenesc: dorința de a merge mai departe decât ceea ce îmi era deja cunoscut”, a povestit el.

Din experiența de atunci, Prunariu a desprins o lecție pentru cei care vor să reușească astăzi: succesul nu se măsoară doar în ceea ce câștigi pentru tine.

„Cred că un învingător al viitorului este un om a cărui reușită creează posibilități și pentru alții. Un cercetător deschide un domeniu, un antreprenor construiește o companie în care oamenii pot crește. Un profesor descoperă un talent pe care copilul încă nu îl vede. Un lider formează oameni capabili să ducă mai departe ceea ce a început”, a spus cosmonautul.

Pentru tineri, exemplele contează, mai ales cele care vin de acasă.

„Un tânăr are nevoie să vadă că oamenii formați aici, în România, pot avea idei relevante, pot construi instituții și companii, pot participa la cercetare și pot fi respectați în lume. Are nevoie să poată înțelege și spune: drumul acestui om poate că îl pot urma și eu însumi”, a continuat Prunariu.

Cosmonautul și-a încheiat discursul cu un apel la responsabilitate și cooperare.

„Școala viitorului va avea nevoie de profesori care cultivă această independență intelectuală, iar noi va trebui să le oferim profesorilor pregătirea, timpul și respectul necesare. Explorarea cosmică ne ajută să privim mai departe. Va trebui să învățăm să folosim cu mare grijă fiecare resursă și să cooperăm în condiții deosebite.

Stimați domni, stimate doamne, să avem ambiția de a ajunge departe și maturitatea de a duce această ambiție împreună”, a concluzionat Dumitru Prunariu.

Printre invitații galei s-a aflat și un nume cunoscut publicului din România. Pe scena Operei Naționale a urcat celebrul regizor Charlie Ottley, care a ales să spună lumii povestea României prin imagine. Documentarele sale despre țara noastră au dus peisajele, tradițiile și oamenii de aici în fața unui public internațional. Prezența sa la gala Winners of the Future a confirmat că viitorul României se construiește și prin felul în care o vedem și o prezentăm lumii.