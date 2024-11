În ciuda reducerii lente a ritmului inflației, dobânzile promoționale sunt o oportunitate pentru a avea grijă de banii personali. Sursa foto: Getty Images

Andrei Perianu a explicat, luni, la rubrica Safe Income cum putem să profităm de sezonul dobânzilor avantajoase la credite, mai ales dacă avem în vedere să ne cumpărăm o locuință, să facem diverse achiziții sau să ne optimizăm economiile, toate în condiții de costuri mai mici.

Inflația a fost o sperietură mare, mai ales în ultimii ani. Știm de ce pentru că ne afectează banii personali sau bugetul personal sau al familiei.

Acum vedem că inflația scade cumva. Sperietura a trecut, dar ultimele date de la BNR ne arată că inflația către finalul anului, unde economiștii se așteptau să fi aproape de patru, nu va mai fi aproape de 4 sau 4. Va fi 4,9%.

Ce înseamnă asta? Înseamnă că inflația scade, dar se vede că scade cu un ritm mai lent. Şi, ok, înțelegem ce înseamnă un ritm lent, dar ce înseamnă asta pentru banii noștri personali?

În primul rând dobânzile, care și acestea ne-au afectat bugetul personal, care au fost mari până acuma și ne așteptam să scadă și într-adevăr au scăzut. O să scadă mai lent. Am adus și aici câteva cifre.

Dacă ne uităm efectiv la oportunitățile din piață sau mai concret spus, cum ne putem noi împrumuta sau cum ne putem rezolva problemele personale legat de orice am vrea să cumpărăm, le-am luat pe mai multe categorii.

Dacă vrem să ne cumpărăm o locuință, suntem la început de drum sau pur și simplu vrem să devenim proprietari, să ne bucurăm de această oportunitate ne putem uita la creditele ipotecare care pleacă astăzi de la 4,99 dobândă fixă.

De ce spunem că este promoțională? Pentru că am văzut dobânzi foarte mari în ultima perioadă, unele care depășeau chiar 8% o dobândă sub 5% este o dobândă interesantă pentru perioada pe care o parcurgem, dacă mergem mai departe și avem fie o nevoie sau o oportunitate de care vrem să ne bucurăm și nu avem bani acum, sau avem de rezolvat o problemă, fie legată de o renovare a locuinței sau alte lucruri legate de mașina, să ne schimbăm mașina ne putem lua un credit de nevoi personale cu dobândă iarăși promoțională, fixă, care pleacă de la 4.99%.

Dacă avem o nevoie legată de faptul că vrem să ne cumpărăm un laptop, vrem să ne schimbăm frigiderul, vrem să ne schimbăm telefonul, putem să ne luăm un card de credit în rate și putem să ne achiziționăm toate aceste bunuri în rate, atenție, fără dobândă.

Deci, cumva mai puțin contează că inflația crește sau scade, că dobânzile cresc sau scad. Pentru cazul acesta aproape că nu ne interesează, pentru că nu plătim dobândă deloc.

De asemenea, ar trebui să ne uităm și la care sunt oportunitățile din zona de economisire. Dacă ne uităm la varianta cea mai de bază sau varianta la care sute de mii de români acum se uită, este cea legată de titlurile de stat.

Culmea, dacă ne uităm la dobânzi, la credite care pleacă la 4.99%, atunci când vrei să pui banii la treabă, sau vrei să împrumuți statul român sau vrei să ai un randament pentru banii personali, poți să cumperi titluri de stat românești în lei, care pleacă de la randamente de 5, 85%.

Deci ne împrumutăm la sub 5% și putem să economisim la aproape șase, ceea ce cu siguranță pentru momentul pe care îl parcurgem este o oportunitate. Altfel inflația rămâne o sperietoare. De ce? Pentru că în fiecare lună sau în fiecare an dacă avem pre-creșteri de prețuri, important ca aceste creșteri de prețuri să fie sub control. Cum vedem acum, ele scad, dar atenție în continuare, alimentele se scumpesc cu un ritm mai lent, dar în continuare vedem creșteri de prețuri.