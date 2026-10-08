Răcim de la frig sau de la virus? Explicația medicului ORL și greșeala pe care o facem cel mai des

Variațiile de temperatură și de umiditate pot afecta mucoasele și organismul. Foto: Getty Images

Dacă ne trezim dimineața cu nasul înfundat, gâtul iritat și puțină febră, de unde știm dacă avem o simplă răceală sau dacă este ceva pentru care ar trebui să ajungem la medic? Dr. Bogdan Popescu, medic ORL, a explicat la rubrica Sfat de Sănătate de la Antena 3 CNN ce semne ne pot indica o viroză și când simptomele pot ascunde o complicație.

Schimbările de anotimp vin adesea cu astfel de probleme, pentru că variațiile de temperatură și de umiditate pot afecta mucoasele și organismul. Medicul spune însă că este important să facem diferența între o răceală apărută în urma contactului cu un virus și simptomele favorizate de condițiile de mediu.

„La fiecare schimbare de anotimp, vară-toamnă sau iarnă-primăvară, apare genul acesta de problemă, pentru că se schimbă temperatura, se schimbă umiditatea, se schimbă mediul, ceea ce ne afectează. Dar vreau să punctez că răcelile apar în două feluri: fie luăm răceala de la cineva, fie suntem într-un mediu în care mucoasele noastre sunt afectate de umiditate, de frig, de variațiile de temperatură, de starea de nesomn, de alimentație precară”, a explicat medicul ORL.

În cazul unei viroze, simptomele pot include nas care curge sau este înfundat și durere în gât, iar în cele mai multe situații boala este autolimitată și nu necesită antibiotic. Există însă semne care ar trebui să ne determine să cerem sfatul medicului.

„Trebuie să știm că apelăm la medic dacă se complică. Și complicat înseamnă că facem febră înaltă, că expectorăm puroi, că ne curge sânge din nas, că avem miros urât în nas, adică apar complicații ale unor viroze. Altfel, este o boală autolimitată virală, pentru care trebuie să NU luăm antibiotic”, a explicat Dr. Bogdan Popescu.

Antibioticul, una dintre cele mai frecvente greșeli

Medicul atrage atenția că una dintre cele mai mari greșeli este administrarea antibioticelor fără recomandare medicală, doar pentru că au apărut simptome de răceală.

„Greșeala cea mai mare când ne tratăm acasă, singuri, este că luăm antibiotic la absolut orice fel de simptom. În majoritatea absolută, răcelile de sezon sunt virale, deci nu se tratează cu antibiotic. Doar infecțiile bacteriene sau complicațiile virozelor se tratează cu antibiotic, dar numai la recomandarea medicului”, spune medicul.

O altă problemă este mersul în colectivitate atunci când suntem bolnavi. Chiar dacă simptomele sunt ușoare, putem transmite virusul celor din jur.

„A doua greșeală majoră este că avem impresia că, dacă suntem puțin răciți, putem să mergem într-o colectivitate fără să influențăm mediul din jur. Și, din păcate, în multe cazuri ajungem să infectăm mai mulți oameni de lângă noi, ceea ce ne pune într-o situație delicată”, avertizează Dr. Bogdan Popescu.

Răcim de la frig sau de la virus?

Variațiile de temperatură nu provoacă în mod direct o viroză, însă pot influența mecanismele de apărare ale mucoaselor, explică medicul.

„Variațiile de temperatură au marele dezavantaj de a afecta echilibrul de la nivelul mucoaselor nazale, bucale, faringiene, acolo unde avem germeni care trăiesc împreună cu noi și sunt benefici. Dar când apare un dezechilibru la nivelul mucoasei și genul acesta de variație de temperatură și de umiditate poate să dea acest dezechilibru, poate să apară o răceală”, spune acesta.

Așadar, faptul că ieșim afară cu părul ud nu înseamnă automat că vom răci. Pot exista însă factori care ne fac mai vulnerabili.

„Faptul că ieșim cu părul ud afară ne predispune, nu înseamnă automat că se va întâmpla acest lucru. Trebuie să fie și un teren propice să apară răceala sau viroza. Adică să fim nedormiți, să fim cu o stare de imunitate mai precară, să mâncăm prost. Deci nu neapărat se întâmplă la toată lumea care iese cu părul ud, dar e bine să evităm”, adaugă medicul.

Cum ne putem proteja de virozele de sezon

Prevenția presupune, în primul rând, limitarea contactului cu persoanele infectate. Cei care sunt răciți ar trebui, la rândul lor, să ia măsuri pentru a nu transmite virusul.

„Putem să facem trei lucruri. Unu, să încercăm să nu intrăm în contact cu particulele infectate. În momentul în care suntem răciți sau vedem că sunt în jur persoane răcite, trebuie să evităm să stăm în proximitatea lor. Iar cei care sunt răciți ar trebui să înțeleagă că trebuie să poarte o mască, să nu tușească, să nu strănute pe cei din jur, pentru că pot să dea mai departe virusul”, explică Dr. Bogdan Popescu.

Un alt element important este igiena locală, în special îngrijirea mucoaselor nazale și a cavității bucale.

„Al doilea lucru este să ne tratăm mucoasele ca și cum ar fi un lucru foarte important, ceea ce nu se întâmplă, adică să ne curățăm nasul, să hidratăm mucoasa, să ne spălăm pe dinți, să facem gargară cu apă de gură, adică să avem o igienă locală care să permită mucoaselor să se apere”, spune medicul.

Nu în ultimul rând, un stil de viață sănătos poate contribui la buna funcționare a sistemului imunitar.

„Și trei, să avem un stil de viață sănătos, care să ne țină sistemul imunitar ridicat”, a concluzionat Dr. Bogdan Popescu.