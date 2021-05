Cătălin Botezatu, adevărul despre averea sa: "Cred că banii sunt perisabili"

Cătalin Botezatu este unul dintre cei mai cunoscuți designer români, nu doar pe plan național, ci și pe marile podiumuri unde manechinele au defilat în creațiile sale. Pe lângă notorietate, Botezatu câștigă și sume mari de bani.

Acesta a dezvoltat de-a lungul anilor mai multe afaceri, evident în domeniul în care l-a consacrat: fashion. S-a tot vorbit despre averea lui Cătălin Botezatu care s-ar ridica la peste 100 de milioane de euro, potrivit informațiilor din spațiul public.

Însă, designerul nu a vrut niciodată să vorbească în cifre.

"Eu cred că banii sunt perisabili. Am avut perioade, acum 30 de ani, când am avut foarte mulți bani. Am coborât undeva sub nivelul mării, am pierdut tot. E vorba de milioane și milioane de euro, de mărci și tot felul de monede care erau pe vremea aia și am fost fericit și fără.

Chiar dacă eram lovit sub centura. Cu cât ai mai mulți bani cu atât ai mai multe responsabilități, ai mai mulți angajați pentru care răspunzi. Foarte greu în pandemia asta.

Depind de mine foarte mulți oameni și nu știu pe unde să scot cămașa. Resursele mele mă vor ajuta să trec de pandemia asta, chiar dacă ar dura o perioadă mai lungă", a spus designerul.

Cătălin Botezatu are trei fabrici de confecții în România, cinci magazine proprii distribuite în țară, iar creațiile lui se vând în peste 60 de magazine de distribuție secundară, potrivit Agenției de Presă Mondenă.

În plus, creatorul deține un magazin în centrul mondial al modei, în Milano, Italia. Pe lângă succesul în fashion, designerul mai este acționar al mai multor cluburi din România.

Bote excelează la colecțiile de haine și accesorii de lux pe care le poartă, tot timpul. Mereu la patru ace, creatorul de modă, fost manechin, întoarce toate privirile. De altfel, acesta și declarat că are mai multe case transformate în dressing-uri.

Dar Bote se simte ca acasă și în Monte Carlo și în Paris și în Dubai pentru că oriunde merge designerul se asigură că are tot confortul, acesta fiind un cunoscut împătimit al vacanțelor cu destinații de lux.

Bote știe exact cui să îi lase averea și spune că moștenitorii lui sunt asigurați deja.

„La viața mea să știi că, am făcut niște donații enorme. În momentul în care m-am supărat pe viață, tot ce aveam, și am martori în sensul ăsta, am donat. Dacă ar fi acum să fac un testament aș lăsa prietenii lor buni, aș lăsa persoanei pe care o iubesc acum, în momentul acesta. Ea este în Italia", a mai spus Cătălin Botezatu pentru ShowBlitz.

