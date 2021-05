Elena Merişoreanu şi Ghiţă Ciobanu, apariţie inedită: "Dacă nu scoatem piese noi, nu existăm"

„Am cântece foarte frumoase. Cântecele de petrecere sunt orchestrate de maestrul Marian Cleante si cele de folclor maestrul Victor Florea. Am lansat o piesa care se intitulează "Ghiță Ciobanu din Jina-. M-am dus la Jina, când am ajuns acolo, am rămas uimită şi am plâns.

Felul în care m-au primit şi toți îmbrăcați în costume populare acolo pe pirostrii era balmoș tocană de miel toate bunătățile şi toţi oamenii roșii în obraji, sănătoși. A fost tare frumos, s-au bucurat. Le mulțumesc din suflet, cântecul asta chiar se difuzează foarte des şi pe radio", a povestit Elena Merişoreanu.

„Dacă nu scoatem piese noi, nu existăm”

„Aplauzele alea, cred că alea ne lipsesc nouă cel mai mult, dar știi cum e, atâta timp cât te iubește Dumnezeu, publicul şi voi, media, noi existăm", a mai spus Elena Merişoreanu.

„M-a marcat situaţia de la Spitalul Foişor”

„Da, spre ghinionul meu, ca la celalalt (n.r genunchi) am fost operată şi sunt bine. Mulțumesc dlui profesor Stoica, dar dacă s-a întâmplat nenorocirea asta la Foişor pentru mine a fost un şoc. Eu ştiu ce înseamnă să te ia de pe masa de operație, pentru că o recuperare durează 3 luni de zile şi să te scoată în stradă. M-a marcat enorm pentru că eu eram programată între 20 şi 31 luna trecută", a mai spus Elena Merişoreanu.

Întrebată daca pandemia a afectat-o financiar, Elena Merişoreanu a spus că nu a afectat-o pentru că a avut economii, dar speră ca tinerii care cântă să fie ajutați pentru că este foarte greu.

„Știi cum e vorba la ţara, pune găleata la streașină. Nu plouă, dar picură. Ne-am pus deoparte, am o pensie foarte respectabilă cu care mă pot întreține. Eu în baruri nu mă duc, în concediu nu mă mai interesează, aşa-i de bine să stau acasă. Să dea Dumnezeu pentru cei tineri şi pentru aia care trăiesc din cântat să se facă ceva pentru ca e foarte trist, e foarte greu", a mai spus artista.

„Eu când am să mă retrag, mă retrag fără să spun la nimeni”

„Atâta timp cât suntem solicitați şi când om simți că publicul are o reacție negativă sau nu mai am aceleași aplauze, dar atâta timp cât ridic sălile în picioare, cred ca am multe de spus", a mai spus artista care a precizat că atunci când va fi vremea se va retrage în liniște, fără spectacol.

