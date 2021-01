Ce au făcut Gabi Bădălău şi Bianca Drăguşanu în Dubai. Reacția Claudiei Pătrăşcanu despre ''escapada'' soţului

Gabi Bădălău a fost surprins de paparazzi cu celebra Bianca Drăguşanu într-un renumit magazin din Dubai. Încă soţul Claudiei Pătrăşcanu a mers la cumpărături cu Bianca, cei doi fiind fotografiaţi în ipostaze destul de familiare, deşi fiecare dintre ei a negat o relaţie amoroasă, dar şi-au declarat reciproc admiraţia.

Reacţia lui Gabi Bădălău despre relaţia cu Bianca: ''Orice bărbat și-ar dori-o ca iubită''

“Sunt un bărbat liber și asumat. Bianca este o femeie superbă și deșteaptă pe care orice bărbat și-ar dori-o ca iubită sau parteneră, dar deocamdată nu e nimic între noi. Doar am ieșit împreuna. Nu știm ce ne rezerva viața”, a spus Gabi Bădălău pentru spynews.ro.

La rândul său, fosta soţie a lui Alex Bodi a spus că deşi Bădălău jr. este un gentelman, deocamdată nu este vorba despre o relaţie, dar nu a exclus varianta unei posibile legături în viitor, mai ales că este singură şi asumată.

Interesant este că în Dubai, Bianca are o bună prietenă, pe Ramona Gabor care a fost iubita aceluiaşi Bădălău. Se pare că fiul politicianului a mers în Emirate împreună cu Florin Salam şi soţia acestuia. De altfel, Bianca Drăguşanu a postat imagini de la petrecerea la care a cântat manelistul.

Mai mult, potrivit jurnaliştilor de la Cancan, Gabi Bădălău şi Bianca Drăguşanu ar fi petrecut Crăciunul împreună, într-un hotel de lux din Poiana Braşov. Imaginile cu cei doi au făcut-o pe Claudia Pătrăşcanu să recţioneze în mediul online.

Reacţia Claudiei Pătrăşcanu: Nelipsitul tată este ocupat cu ''divele''

''Am fost invitata impreuna cu tatal copiilor mei sa participam la o ședința de consiliere care are drept scop consilierea noastră in ceea ce-i privește pe copiii nostri

Alta invitatie, alta ignorare din partea tatălui copiilor ...A urmat așteptarea pana in jurul orei 13.45 , resemnarea ... și in final alte surprize ....

Și nu ma refer la o surpriza plăcută din partea tatălui copiilor ... in sensul ca ar fi dat curs invitatiei DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENTA si PROTECTIE a COPILULUI ci ma refer la alta știre modernă unde ne( lipsitul) tata este ocupat cu “divele”...Imaginile grăiesc , cuvintele sunt de prisos'', a spus Claudia Pătrăşcanu.

Cei doi se află în plin scandal de divorţ şi se luptă pentru custodia celor doi copii şi pentru partaj.