Amalia Năstase, dezvăluiri în exclusivitate. Cum a reușit fosta soție a lui Ilie Năstase să facă primii bani

Amalia Năstase a vorbit la ShowBliz cu Ana-Maria Bujor, despre începuturile carierei sale.

Fosta soție a lui Ilie Năstase a povestit despre domeniile în care a profesat, chiar de pe vremea când era studentă la ASE.

"M-am dus să mă angajez la o companie de asigurări, dar nu știam să trimit un fax!"

"La un moment dat, prin anul trei așa, m-am dus să mă angajez, pentru că studiam Asigurări și m-am dus să mă angajez la o companie de asigurări. Am zis să fac part-time job. Când am ajuns acolo mi s-a spus să trimit un fax. Am zis, poftim? În ce sens să îl trimit, să îl duc undeva? Nu, să îl trimiți. A, zic, păi eu nu știu să trimit un fax. De la ce facultate ești? Păi la Finanțe Bănci. A, ok. Deci cam atât de pregătită eram eu pentru business prin anul trei de facultate, de nu știam să trimit un fax. M-au învățat oamenii ăia, bineînțeles. Felul meu de a face afaceri este un fel de a îmi face prieteni și de a cunoaște foarte mulți oameni.

Care au fost primele joburi ale Amaliei Năstase

Făceam engleza cu nişte copii la grădiniţă. Aveam vreo 18 ani, nu mai ştiu, 16. După aceea tot pe 18 ani am făcut sampling cu ţigări. Ăsta a fost cel mai bănos de la vremea aceea şi apoi m-am angajat la o companie de asigurări.

Prima afacere de succes, alături de Ilie Năstase

Prima afacere mare pe care am făcut-o a fost licenţa unui lanţ de fast-food în Republica Moldova, cel mai cunoscut lanţ de fast-food. Am reuşit să obţin împrună cu Ilie franciza pentru toate restaurantele din Republica Moldova", a spus Amalia Năstase în cadrul emisiunii ShowBlitz de la Antena 3.

