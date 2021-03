Liviu Guţă, dezvăluiri despre aşa zisele averi fabuloase pe care le afişează maneliştii: "Pandemia ne-a facut să ne ne trezim la realitate"

Celebrul interpret, a oferit în exclusivitate un interviu în cadrul emisiunii Show Blitz de la Antena 3, în care povesteşte şi despre drama pe care a suferit-o în 2020.

"Imitaţiile sunt parte din viaţa mea, pentru că de mic copil, imitam pe Michael Jackson, Elvis Presley şi mi-a plăcut să imit artiştii mari consacraţi pe care, de altfel, îi şi respect şi îi şi iubesc. Imit, îmi place să imit şi am văzut că am un succes foarte mare şi vă mulţumesc vouă, celor din faţa televizoarelor", a spus Liviu Guţă.

"Banii pe care i-am făcut prin platforma de dedicaţii i-am donat unui băiat bolnav"

"Am făcut o platformă cu dedicaţii, am primit foarte multe dedicaţii. Banii pe care i-am facut, i-am donat unui baiat bolnav. Am avut foarte multe descărcari milioane de descărcări de aplicaţie", a mai completat el.

"Pandemia ne-a facut să ne ne trezim la realitate"

"Cum m-am descurcat în pandemie şi dacă am ceva în pusculiţă? Să ştii că pusculiţele tuturor artiştilor, evident e greu pentru toţi, nu doar pentru artişti, pentru toata lumea. Pandemia ne-a facut să ne ne trezim la realitate, într-un fel, am văzut foarte mulţi oameni pe care i-am crezut prieteni", a mai spus Liviu Guţă.

"Aici pe pământ este iadul, eu aşa consider"

"Am avut o pierdere în mai, anul trecut, 2020, tatal meu s-a stins din viaţă a facut un infarct. Noi nu murim, mergem mai departe, aici pe pământ este iadul eu aşa consider. Tatal meu, Dumnezeu să-l odihnească în pace, o să ne întâlnim candva", a mai spus Liviu Guţă.

"Eu sunt un om corect în viaţă şi de aia am câştigat"

"Eu nu am un preţ la un client, un preţ la alt client. Nu. Toate preţurile, la mine sunt egale. Eu sunt un om corect în viaţă şi de aia am câştigat. Foarte mulţi dintre colegii mei nu mă agreează, datorita faptului că unora le e frică de adevăr şi adevărul doare. Politicienilor, la fel le iau şi lor bani că şi ei sunt oameni. Dacă îl numeşti pe unu poliţist, parlamnetar sau preşedinte, suntem oameni toţi. Eu nu mă duc la mese să cânt, niciodată pentru că locul meu e lângă scenă şi lumea în faţa mea. Una e să te cheme cineva să-ţi dea un bacşiş, una e să te duci tu, asta înseamnă disperarea aia de a face bani, adică hapsanitatea aia. Dacă vrea cineva să mă cheme, mă duc până acolo şi mă întorc, nu stau pe capul lui, îi cânt la om piesa, sărumana', mulţumesc din suflet şi gata", a mai spus Liviu Guţă.

"Banii cum îi faci, aşa se duc"

"Maneliştii, să vorbim de manelişti, deşi eu sunt artist, îmi cer mii de euro. Niciunul nu are milioane, niciun muzicant, astea sunt doar de faţadă, ca oamenii să creadă că ei au milioane de euro şi conduc nu ştiu ce maşini, bineînţeles unii, închiriate, sau case, vile închiriate. Sunt şi artişti foarte mari, care au bani şi au mai deschis şi câte o afacere, dar fiecare cum îşi asterne, aşa doarme. Banii cum îi faci, aşa se duc", a spus Liviu Guţă pentru Antena 3.

