Petrică Mâțu Stoian s-a lansat în afaceri cu o cultură de căpşuni

Îndrăgitul artist s-a apucat serios de agricultură. Petrică Mâtu Stoian a decis să se ocupe serios de terenurile pe care le are la Mehedinți şi alături de o nepoată a făcut o adevărată cultura de căpșuni. E adevărat că nu se poate bucura tot anul de venituri de pe urma căpșunilor, dar orișicât, un venit în plus nu strică niciodată.

Culmea este că a reuşit să facă această activitate agricolă chiar într-o zonă muntoasă şi mai puțin roditoare pentru căpşuni. El se ocupă de munca brută, potrivit informaţiilor din spațiul public, în timp ce nepoata sa are grijă ca recolta să fie vândută.

Chiar daca are succes cu noua pasiune, Petrică Mâţu Stoian nu renunță la muzică. Ba chiar dezvăluie şi secretul succesului: muncă multă şi atenție la predecesori.

“Am o carieră de peste 30 de ani. În acest timp am adunat peste 480 de piese. Am ales tot ce a ce a fost mai bun de la marii artiști. Am "furat" cum se spune”, spune îndrăgitul artist.

Potrivit informaţiilor din spaţiul public, Petrică Mâţu Stoian cere aproximativ 1.100 de euro pentru o cântare la un eveniment. Desigur, la aceasta sumă nu se adaugă şi dedicațiile.

