Mătușa româncei eliberate după armistițiul între Israel și Hamas: "Pentru Doron, acum începe revenirea la viață"

Doron Steinbrecher a fost eliberată duminică, alături de alte două femei. FOTO Profimedia Images

Ambasadorul Israelului la București, Lior Ben Dor, și Merav Meller, mătușa tinerei Doron Steinbrecher, eliberată duminică de gruparea Hamas împreună cu alte două ostatice, au vorbit la Antena 3 CNN despre situația creată în urma acordului de încetare a focului în Gaza.

Acordul a făcut posibil eliberarea, într-o primă etapă, a trei femei ostatice deținute de gruparea islamistă, la schimb cu eliberarea a 90 de deținuți din închisorile israeliene.

"Noi ne-am bucurat foarte mult. A fost un moment care l-am așteptat de 471 de zile. Am fost foarte bucuroși când am aflat că Doron este printre primele care se întorc în această etapă. E important să mulțumesc și statului român, care ne-a ajutat foarte mult. Au fost alături de noi chiar din primele clipe și vă aduceți aminte că am fost și la dumneavoastră în emisiune, în urmă cu mai mult de un an.

Mătușa tinerei eliberate de Hamas: "Pentru Doron, începe reîntoarcerea la viață"

Trebuie să îi mulțumim și cu domnului (prim-ministru) Ciolacu pentru că a fost alături, de noi, doamnei Odobescu (fostul ministru de Externe, n.r.), ambasadorului României în Israel, domnul Radu Ioanid, care mereu a fost în legătură cu noi, și, bineînțeles, ambasadei Israelului la București.

Întâlnirea a fost foarte emoțională. Mamele au fost duse la graniță și le-au așteptat pe fete acolo. Noi nu ne-am așteptat ca ele să vină pe picioare. A fost o surpriză că au venit pe picioare. Bineînțeles că bucuria a fost enormă când s-au putut îmbrățișa. Un om care stă în picioare, care vorbește cu tine, care te recunoaște, care este, cât de cât bine...

Nu sunt cuvinte pentru emoțiile care au fost în clipa aia și pentru lacrimile care bineînțeles că nu s-au oprit, și, după aceea, la spital, la întâlnirea cu restul familiei. Acum, de fapt, o să înceapă o etapă nouă, grea, dar bineînțeles că mult mai bună, pentru că este acasă. Va fi, de fapt, etapa și perioada de recuperare și de încercarea de a te reîntoarce la viață", a spus Merav Meller femeie la Antena 3 CNN.

Ambasador israelian: "Vrem să trăim în pace, dar trebuie să ne unim împotriva dușmanilor"

"Suntem determinați și suntem patrioți și știm că trebuie să ne apărem și trebuie să protejăm casa noastră. Este vorba de un război existențial pentru noi, după ce am fost atacați pe 7 octombrie 2023.

Eu cred că am ajuns la acordul de încetare a focului și la întoarcerea ostaticelor acasă datorită soldaților noștri, care au luptat în Gaza și în Liban și au fost pregătiți să facă sacrificiul suprem, dar și datorită guvernul nostru, care a fost hotărât, și datorită prietenilor noștri, care ne-au se sprijinit.

Mulțumim din toată inima României pentru sprijinul pe care ni l-a acordat. Mulțumim premierului Ciolacu, Ministerului de Externe, ministrului Odobescu și poporului român", a spus, la rândul său, ambasadorul israelian la București.

El a fost întrebat dacă estimează că va fi pace în Orientul Mijlociu, după acordul de încetare a focului.

"Dacă vom avea pace, depinde. Da, vrem să trăim în pace cu vecinii noștri, cel puțin cu acei vecini care vor să trăiască în pace cu noi.

Știm că teroriștii care ne-au atacat în 7 octombrie și gruparea Hezbollah din Liban nu sunt vecini buni.

Si vis pacem, para bellum (Dacă vrei pace pregătește-te de război, n.r.) se spune în limba latină. Sper că acum vecinii noștri Egipt și Iordania, care ne sunt aliați, și alți țări arabe, vor înțelege, mai mult decât înainte, că suntem puternici, că vrem să trăim în pace cu ei, vrem să colaborăm cu ei, vrem să planificăm cu ei proiecte economice, dar trebuie să reunim împotriva dușmanilor", a răspuns diplomatul israelian.