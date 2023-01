Colegii minerilor morţi fac acuzaţii grave. Oamenii vin cu teamă la muncă | "Ne așteptam să se întâmple o tragedie"

E revoltă după accidentul de muncă soldat cu decesul a trei persoane şi rănirea altor 10 care a avut loc marţi, în perimetrul Carierei Jilţ Sud, din cadrul Complexului Energetic Oltenia.

Sunt angajaţi care spun că problemele acolo persistă de ani de zile şi vieţile le sunt puse zilnic în pericol. "Cu ce ne încălzeşte pe noi demisiile în momentul în care vine cineva şi îţi bate la uşă şi spune că ţi-a murit soţul sau copilul", a spus un lăcătuş mecanic, marţi seară, la Antena 3 CNN.

Potrivit lui, conducerea Complexului Energetic Oltenia se face vinovată pentru tragedie.

"Aici ne-am angajat de copii și aici ajungem să ne dăm sufletul unu câte unu", a spus un alt angajat.

"Am doi copii plecați în Anglia, aș putea să merg la ei. O fac, ca un compromis, că mai am doi ani până la pensie. Majoritatea pentru asta stăm(...). Sunt angajat din anul 1991 și nu am mers decât cu aceste mașini(...).

Noi am cerut în ultimii ani să vină domnul ministru să vorbească cu noi, pentru că pe noi nu ne mai reprezintă sindicatele. Nu a venit niciodată în fața noastră. A acceptat să meargă sindicatele cu administrația, care sunt mână în mână și nu ne mai reprezintă. Și am ajuns în condițiile astea în care suntem acum", acuză bărbatul care mai spune că au mai murit şi alţi oameni la locul accidentului de astăzi.

"Au murit oameni, dar au murit și de boli profesionale. Accidente sunt, condițiile de muncă sunt 0, inumane".

"Noi ne așteptam de la zi la zi să se întâmple o tragedie. Nu sunt două zile de când le-am spus colegilor că ne vor scoate cu buldozerele din nămoale, legați de cizme și ei râdeau. Acum nu mai putem râde. (...)

Degeaba se schimbă o conducere politică și vine altă conducere politică. Oamenii specialiști în zona noastră sunt foarte puțini și au fost ținuţi jos", a mai spus Mihai, angajat în perimetrul Carierei Jilţ Sud, din cadrul Complexul Energetic Oltenia.

