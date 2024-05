Denunţătorul generalilor Coldea şi Dumbravă: "Am fost ameninţat că o să-mi explodeze o bombă în faţă" | Filmul operaţiunilor mafiote

Denunțătorul generalilor Coldea şi Dumbravă, Cătălin Hideg, susține că a fost amenințat și s-au făcut presiuni asupra sa pentru a plăti suma de 600.000 de euro pentru a primi o sentință de condamnare cu suspendare în dosarul în care este cercetat.

Generalii Florian Coldea și Dumitru Dumbravă sunt audiați în calitate de suspecţi, la DNA, în scandalul cu afaceristul Cătălin Hideg. Acesta îi acuză că au încercat să îl șantajeze, ba chiar ar fi încercat să îl convingă să își vândă și afacerea din domeniul sanitar unor cetățeni străini. Afaceristul a anexat la plângere şi înregistrări cu solicitări repetate de mită din partea generalilor SRI, de sute de mii de euro.

Totul pentru a-l scăpa de dosarul de la Parchetul European condus de Laura Codruța Kovesi.

Afacerea "generali în justiţie" pare să fie bomba anului 2024.

Denunţător: Îmi spuneau că şeful era foarte furios că nu a primit toţi banii

Deşi sunt multe nume implicate şi dosarul vizează o adevărată caracatiţă devoalată de omul de afaceri Cătălin Hideg, lucrurile sunt simple. Un om de afaceri este trimis în judecată pentru o fraudă de 3 milioane de euro, iar nişte foşti generali SRI îl strâng cu uşa ca să-l scape de condamnarea cu executare pentru 600.000 de euro.

Aveau culoarul pregătit, de la săgeţi până la judecătorul care dădea cu ciocanul la ordinul generalilor.

Omul de afaceri i-a înregistrat pe toţi şi a dus înregistrările la Direcţia Naţională Anticorupţie

"Eu am fost "prostul de serviciu al pandemiei". Sunt foarte multe fraude. Toţi sunt în spate cu grade și cu interese incredibile. (...) Toate contractele care au fost făcute în pandemie sunt cu oblăduirea, și cu știința, și cu cunoașterea și cu interesele acestor genuri de persoane. Nu cred că numai domnul Coldea și Dumbravă sunt implicați. E vorba de foarte mulți așa-ziși generali care au încercat să-și optimizeze niște profituri în acea perioadă tristă de amintire", a spus Cătălin Hideg, joi seară, la Antena 3 CNN.

"În anul 2020, am îndrăznit, ca să zic cu încredere, să aduc niște măști din Turcia, în condițiile în care pe toată planeta era o mare penurie și China făcuse un embargo la nivel mondial, nu mai livrau nimic. Eu aveam un contract cu o firmă din Turcia, lucram cam de 7-8 ani cu ei și am sunat să-i întreb dacă pot să ne ofere aceste măști. Am reușit să închei un contract. Am câștigat licitația, iar din acel moment a început jihadul împotriva mea și a companiei mele. A doua zi după ce am semnat contractul am primit o vizită de la persoană care mi-a spus să mă retrag din licitație pentru că participaseară și dânșii. I-am spus că nu pot să fac așa ceva pentru că este caz de pușcărie, iar persoana respectivă s-a supărat și mi-a spus că prietenii pe care îi reprezintă se vor supăra foarte tare și voi avea foarte mari probleme", a mai spus el.

Denunţătorul mafiei generalilor a detaliat joi seară, la Antena 3 CNN, cum a decurs operaţiunea prin care i s-a cerut 600.000 de euro pentru a scăpa de dosarul penal pentru fraudă, prin intermediul avocatului Doru Trăilă.

Hideg a fost la cabinetul avocatului Trailă și i s-au cerut 700.000 euro, a fost de acord doar cu 500.000, dar avocatul Trailă i- a spus că trebuie să aibă acordul "domnilor generali", apoi i-a spus că 600.000 este prețul contractului.

"În momentul în care am intrat pe fond, după ce am terminat camera preliminară, imediat am încheiat contractul cu domn Trăila, la sugestia celor doi generali care mi l-au recomandat pe dânsul, și în acest moment am ajuns să zic captiv unui singur avocat care nu voia să aibă martori, ce face, cum face, când face. Efectiv au făcut ca un fel de cast în care eu nu aveam voie să vorbesc cu nimeni. Domnul avocat Trăilă a spus că domnii generali i-au spus la început să-mi ceară 700.000 euro, plus TVA. Eu am spus că este o sumă foarte mare, că nu pot să plătesc asemenea sume, plus că în afară de asta insistau foarte mult să plătesc și prejudiciu pentru că voiau să o facă și pe doamna Kovesi foarte fericită că plătesc 3 milioane plus penalizări", a mai spus afaceristul la Antena 3 CNN.

Cătălin Hideg, patron al companiei Sanimed International, a fost condamnat în primă instanță la patru ani închisoare cu executare pentru folosire de documente false şi spălare de bani, într-un dosar legat de o fraudă cu fonduri europene în valoare de trei milioane de euro.

Florian Coldea și Dumitru Dumbravă i-ar fi cerut 600.000 de euro plus TVA pentru ”optimizarea” dosarului său de corupție.

Cătălin Hideg a arătat şi cine a compus lanţul infracţional

"Dan Tocaci a vorbit cu Bogdan Neidoni, Bogdan Neidoni cu domnul Coldea, domnul Coldea, a vorbit cu domnul Dumbravă. Dumbravă m-a primit la birou pentru a discuta despre această situație, mi-a explicat care sunt condițiile de optimizare a acestei situații. După care mi l-a recomandat pe domnul Trăilă".

A fost apoi ameninţat şi aşa a ajuns să facă denunţul.

"În momentul în care am văzut 4 ani vă dați seama că am fost şocat şi m-am dus și i-am întrebat. M-am dus la domnul Dumbravă. Atunci am luat hotărârea să înregistrez și să înțeleg care a fost filozofia, care a fost sensul acestei promisiuni pe care n-au executat-o sau n-au realizat-o de fapt".

Denunţător: Mi-au spus că 4 ani este o sentință bună, puteam să primesc și 10 ani, că așa voia "Madam", adică se referea la doamna Kovesi

Întrebat ce i-a spus Dumbravă când a mers să-i ceară explicaţii, afaceristul a răspuns: "Mi-a spus că haideți, totuși, că domnul judecător, care este studentul domnului Trăilă și care i-a fost un student foarte bun și credincios, totuși v-a dat o decizie bună, iar la Curtea de Apel vom scădea cu voioșie acești 4 ani și veți primi o condamnare favorabilă.

În acel moment mi-a dat seama că e o farsă, că sunt niște oameni care își bat joc de de oamenii de afaceri".

Cătălin Hideg: Am fost ameninţat că o să-mi explodeze o bombă în faţă

"Mi-a spus (Tocaci - n.red.) că o să îmi explodeze o bombă în față, că el se va omorî, se aruncă în fața mașinii pentru frații lui, pentru prietenii lui, domnul Coldea și domnul Dumbravă, că el se aruncă de la etaj, că o să facă criză de nervi și că o să am mari probleme", a dezvăluit Hideg.

"A mai fost o persoană care m-a chemat la o cafea și să-mi spună că ar fi bine totuși să nu fac acest demers. Atunci m-am speriat pentru că știam că acea persoană nu e în România. Am înțeles ulterior că a venit special pentru mine.

E vorba de Dan Moldoveanu, cel care a fost șeful serviciilor secrete pe vremea domnului Traian Băsescu la Cotroceni", a acuzat afaceristul.

În ziua în care denunţătorul, Cătălin Hideg, avea primul termen în apel, la Curtea de Apel Bucureşti, cea despre care vorbea generalul Dumbravă că ar putea schimba situaţia, Florian Coldea a ajuns în faţa procurorilor. A fost citat în calitate de suspect în megadosarul anului.

La DNA a intrat de dimineaţă, nu cu bileţele cu indicaţii ci tot citat în calitate de suspect, şi fostul şef al Direcţiei Juridice din SRI, generalul Dumitru Dumbravă.

Filmul operaţiunilor mafiote ale generalilor Coldea şi Dumbravă

În 2022, omul de afaceri Hideg a fost trimis în judecată de procurorii europeni pentru o fraudă cu fonduri europene în valoare de 3 milioane de euro. Anul acesta a fost condamnat, în primă instanţă, la 4 ani de închisoare.

În timpul cercetărilor, Hideg susţine că a încheiat o înţelegere cu Florian Coldea şi Dumitru Dumbravă, foştii generali SRI, pentru a obţine o pedeapsă mai uşoară.

Denunţătorul i-a înregistrat pe toţi şi a dus probele la DNA.