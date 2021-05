Mirela Vaida, în lacrimi la Sinteza Zilei: ”De două luni de zile trec printr-o traumă de nedescris”

”Pot să spun că am început să mulțumesc lui Dumnezeu pentru fiecare zi în care ajung acasă. Atunci când știi că ești moderator și că totul este în mâini tale ai acea forță și, mai ales după un astfel de șoc, am adrenalina aceea care mă ține vie, îmi dă nerv, și mă face să fiu vocală. În momentul în care plec de acolo și mă schimb de haine eu sunt doar un om. Și sunt un om extrem de vulnerabil, care de două luni de zile trec printr-o traumă de nedescris pe care am încercat să n-o arăt și sunt un om care nu vrea decât să ducă o viață normală, liniștită.”, a declarat Mirela Vaida pentru Antena 3.

Continuarea declarației în video:

