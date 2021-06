Reproşurile lui Victor Ponta la adresa preşedintelui Iohannis: "Ce ne rămâne nouă după ăştia 7 ani?"

Victor Ponta, fostul prim-ministru al României, a fost invitat în cadrul emisiunii "Sinteza Zilei", unde a făcut o serie de reproşuri cu privire la reuşitele preşedintelui Klaus Iohannis, după cei şapte ani de mandat.

"Avem șapte ani cu domnul președinte Iohannis. În Schengem am intrat, nu? MCV-ul s-a ridicat, că știți că erau corupții de pesediști, că de aia nu se ridica. Ca să înțeleagă oamenii. În Schengen am intrat? Nu. Vizele de America s-au ridicat? Nu. MCV-ul s-a ridicat? Nu. În euro am intrat? Nu. România educată. Nu. Așa și? Până la urmă, ce ne rămâne nouă după ăștia 7 ani? Autostrada Comarnic-Brașov pe care nu a făcut-o Ponta, că ne-au făcut dosare. Au făcut-o ei. Trenul spre Otopeni. Asta e marea realizare. Am înțeles că merg 14 oameni pe tren", a spus Victor Ponta, luni, în exclusivitate la Antena 3.

Citiţi şi: Victor Ponta, despre scandalul din PNL: "Cearta lor ţine toată România blocată. Până când?"



Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal