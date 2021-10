Carmen Tănase: "Nu am COVID şi nu sunt antivaccinistă"

Carmen Tănase a povestit într-o intervenţie la emisiunea Subiectiv de la Antena 3, cum a aflat din presă că ar avea COVID. Actriţa a clarificat totul şi a spus că informaţiile apărute în presă sunt false.

„Nu am nici SARS-COV-2 şi nu sunt nici antivaccinistă, e un fake news de la început pănă la sfârșit. Dar dă bine știrea asta aşa. Probabil este şi mare tristețe că nu este adevărat.

Eu habar nu am avut. M-a sunat o prietenă care m-a întrebat ce fac şi dacă am nevoie de ceva. Şi eu am spus că sunt în regulă, dar ce s-a întâmplat. Păi am înţeles că ai COVID. Nu, nu am COVID. Am înţeles că s-a dat o știre.

Foarte surprinzător pentru că eu vorbit cu presa. Oricine m-a întrebat, am răspuns. Să scrii fără să întrebi, să dai un telefon. Am sunat la acel post şi am rugat să dea dezmințire. Mă simt foarte bine. Dacă am nevoie de medicamente, mă descurc", a spus actriţa Carmen Tănase, care a precizat că în weekend a avut un spectacol afară, în aer liber, unde a fost destul de frig şi a răgușit.

„Aseară, de nervi am mai făcut un test şi a ieșit negativ. Cine știe ce mai apare. Oamenii să fie consecvenți în așteptarea lor că, cine știe, s-ar putea să le fac pe plac", a mai spus actriţa Carmen Tănase la emisiunea Subiectiv de la Antena 3.

L-am jucat afară în aer liber, ca şi când aş fi jucat ultima dată, că nu ştim ce se mai întâmplă mâine. Dar am fost alături cu inima, cu sufletul faţă de cei care au ieşit să protesteze.

Carmen Tănase, despre proteste: "E un semnal că începe şi poporul acesta să se trezească"

Sunt un fin observator al acestui fenomen de aproape doi ani şi momentul acesta (protestele - n.r.) trebuie să se întâmple acum un an şi ceva, atunci poate mai erau şanse ca un protest să schimbe ceva, să mai încetinească lucrurile.

Agenda e făcută demult oricum, dar e un semnal că începe şi poporul acesta să se trezească, ca cei din Europa care se luptă demult pentru libertatea lor", este de părere Carmen Tănase.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal