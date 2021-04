Gabriela Firea, despre situația de la Spitalul Foișor: Este genocid deja. La Ministerul Sănătății s-a vorbit intens să se procedeze la fel cu Spitalul Fundeni

Functia de director la Spitalul Foisor a fost folosita pentru rafuiala politica de catre cei care il sustin neconditionat pe Vlad Voiculescu, pentru ca la inceput, argumentele celor fara de argumente erau ca l-a pus acolo Firea! Doar ca, in 1997, Gabriela Firea era un simplu jurnalist si nu ocupa nicio functie publica.

"Nu mi-am imaginat că se va ajunge în România la o astfel de situație. La un an de pandemie să fim mai slab pregătiți decât anul trecut în luna martie. În întreagă lume civilizată, atunci întradevăr s-au luat măsuri rapide, peste noapte, era și normal. Dar acum, orice spital din lume, tratează și pacienți infectați cu SARS-CoV-2 și orice altă patologie pentru că dreptul pacienților la sănătate este sfânt.", a declarat Gabriela Firea la Antena 3.

"Este inadmisibil, într-un timp atât de îndelungat, să rămânem în scenariul în care să scoți cu forță, să rechizitionezi spitale de stat, și să le duci în această zona roșie, pretextând că salvezi vieți.

Nu au salvat vieți punând în pericol viețile pacienților abia operați, scoși vineri noaptea din spital

Primele două situații critice, transferate în viteză și nu foarte bine pregătit, acele persoane au și decedat. Ministerul nu poate să vină să spună că au salvat pacienți.

Nu există niciun sentiment uman, milă, umanitate. Oamenii au devenit cifre. Suntem cu toții statistici. Dacă s-a ajuns să se arunce pacienții care au decedat de COVID în saci și să fie lipsiți de slujba creștinească. Va dați seama ce oameni gadesc sănătatea publică. Ni se spune tot timpul "așa trebuie, așa se face", și nu este adevărat.

Militez pentru investiții private în santate. Dar asta nu cuprinde decât 5-10% din populația României. Și ce facem cu ceilalți români? Îi condamnăm la moarte? Este genocid deja. Sunt luate cu forța și trecute în zona roșie, de COVID, lăsându-i de izbeliște pe pacienți, spitale foarte importante din Capitală.

Zilele trecute, la Ministerul Sănătății s-a vorbit intens să se procedeze la fel și cu Spitalul Fundeni. Dacă se întâmplă acest lucru, va spun sigur că este genocid."

Firea, acuzaţii: "Ministerul Sănătăţii nu e preocupat de vaccinare, ci de închiderea spitalelor publice, pentru a le confisca ATI"

Senatorul PSD Gabriela Firea este de părere că evacuarea marilor spitale publice din Capitală nu este "o întâmplare", făcând referire şi la Colentina, dar şi Foişor, cel mai recent exemplu.

Totodată, Firea spune pe pagina sa de Facebook că Ministerul Sănătăţii nu este preocupat de prevenţie, ci de "închiderea spitalelor publice, pentru a le confisca terapiile intensive".

"Buna dimineata celor care Nu cred ca este o intamplare evacuarea marilor spitale publice din Capitala, scoaterea cu forta a pacientilor operati si trimiterea acasa a celor programati la interventii chirurgicale. S-a inceput cu Spitalul Colentina, s-a continuat cu Carol Davila, a urmat Sfanta Maria, iar acum Foisor.

Firea: Tropăie indivizi diabolici de la putere să închidă şi spitalul Fundeni!

Tropaie indivizi diabolici de la putere sa inchida si spitalul Fundeni! Sper din suflet sa nu o faca!

Zeci de mii de pacienti cronici au ramas, intr-un an de pandemie, fara ingrijire medicala, tratamente, legatura cu medicul curant.

Guvernarea de dreapta a promis investitii in spitale, preventie, o strategie performanta si umana in sanatate.

Si, pentru ca ei au esuat, au zero rezultate, omoara toate investitiile publice in sanatate facute anii anteriori.

Unii mor - suntem fruntasi in topul tarilor in care cetatenii nu au mai avut acces la tratamente si au decedat -, altii se imprumuta, isi vand case si bunuri pentru tratamente in strainatate si la noi, la privat.

Ce se intampla cu românii care au nevoie de spitale?

Firea: Asta s-a dorit, subfinanţarea şi închiderea cu forţă a spitalelor publice! Scapă cine poate

Asta s-a dorit! Asta se indeplineste! Subfinantarea si inchiderea cu forta a spitalelor publice! Scapa cine poate sa ajunga la privat!

Selectie naturala, ar zice cinicii de la guvernare!

Sunt PENTRU sustinerea investitiilor si in retele de sanatate private! Dar, pentru cine isi permite. 5-10% din populatia tarii.

Cu restul ce facem? Îi condamnam la moarte, la degradarea permanenta a starii de sanatate?

Sigur ati observat: Ministerul Sanatatii nu este preocupat de preventie, de testare, de accelerarea vaccinarii, ci de inchiderea spitalelor publice, pentru a le confisca terapiile intensive.

Un model unic in lume de a lupta cu pandemia! Un model care pare desprins dintr-un scenariu de groaza!

