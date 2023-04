Petre Daea, despre scandalul cerealelor: "Am devenit în ultima perioadă inamicul numărul unu"

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a vorbit duminică la Antena 3 CNN despre scandalul cerealelor.

Sursa foto: Antena 3 CNN

"Iată că eu am devenit în ultima perioadă inamicul numărul unu al celor care analizează situația aceasta extrem de complexă și de complicată și în același timp și salvatorul situației.

Salvatorul situației într-un domeniu pe care îl cunosc, cu o anumită limită de a interveni", a spus Petre Daea, duminică, în direct, la emisiunea "Subiectiv cu Răzvan Dumitrescu".

Ungaria a decis să înăsprească controalele asupra tranzitului cerealelor din Ucraina pe teritoriul său pentru a se asigura că cerealele ajung cu adevărat în țările de destinație și nu rămân pe piețele din Europa Centrală.

Citeşte şi: Petre Daea, anunţ important pentru fermieri: Vor mai veni bani!

"Eu am discutat cu ministrul ungar imediat după întâlnirea pe care am avut-o la Bruxelles atunci când am putut interveni în situația în care s-a autorizat repartizarea sumelor respective unde Ungaria n-a primit niciun cent. Știți foarte bine, nici noi, după formula lor, nu trebuia să primim niciun cent.

Și am făcut public această formulă pentru a se înţelege foarte bine. Sigur că la intervenția domnului președinte la Consiliul European, o intervenție, zic eu, corectă și în consonanță cu realitatea în România, atunci Comisia a socotit reluarea discuției și în același timp reluarea calculelor.

Practic, ne aflăm în etapa aceasta de a se genera un nou ajutor pentru țările aflate în proximitatea conflictului știindu-se că există o singură sursă de alimentare a acestui ajutor care înseamnă fondul de rezervă", a spus ministrul Petre Daea.

Aflaţi mai multe informaţii urmărind materialul video de mai jos!