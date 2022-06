Avram Iancu, românul care a înotat pe toată lungimea Dunării, de la izvoare până la vărsare

Sportivul Avram Iancu dezvăluit, în cadrul emisiunii "Voi cu Voicu" de la Antena 3, care este secretul performaneţelor sale uluitoare.

A reuşit să străbată fluviul Dunărea în întregime, din Munții Pădurea Neagră până la Sulina, respectiv 26 de kilometri în Dunăre împotriva curentului, timp de 18 ore şi 30 de minute.

Avram Iancu, primul român care a primit "performance of the year 2021" în lume

"Ajung destul de greu la Marea Neagră. Din păcate, sunt peste 600 de kilometri între locul unde locuiesc și mare, dar am avut această șansă și bucurie să fiu invitat de către Universitatea Ovidius din Constanța să vorbesc studenților din cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport și cu această ocazie nu am cum să nu zăbovesc puțin câteva zile la malul mării, pentru că de fiecare dată când vin aici vin cu reverență. De ce? Pentru că deși am stabilit câteva recorduri la nivel mondial la înotul în ape deschise și câteva premiere mondiale, eu nu sunt născut un om la malul Mării Negre sau la malul Dunării, deci este un paradox. Un om dintre munți a stabilit câteva recorduri la înotul în apă deschise. De asta mă simt extraordinar aici, la malul mării și fructific la maxim timpul petrecut aici.

Avram Iancu, despre cea mai dificilă experienţă pe care a avut-o

Mai multe au fost experienţele dificile. Aș începe cu traversarea înot a Canalului Mânecii, practic în 2014. Îmi place mie să spun că revoluționam înotul românesc în ape deschise, prin anunțul că un român în sfârșit va ataca înot Canalul Mânecii fără costum de neopren. A fost o poveste foarte frumoasă. Frumoasă și prin faptul, iată, că am avut trei eșecuri și nu m-am lăsat bătut. Acela a fost un moment foarte, foarte important în viața mea.

A parcurs înot întregul fluviu Dunărea, de la izvoare și până la vărsare în Marea Neagră, fără costum de neopren

Dar după a patra încercare, deși nimeni nu mai credea în reușita mea și iată asta aș vrea să înțelegem, că este important că atunci când ai un vis, chiar dacă doar tu mai crezi în el, e important să-l duci până la capăt. Asta este cel mai important, până la urmă să crezi tu că poți să faci ceva. Și după a patra încercare și 17 ore și 54 de minute de înot, încontinuu am reușit să înfig drapelul României pe țărmul Franței, deschizând noi orizonturi atât pentru mine, cât și pentru înotul românesc în ape deschise.

Apoi, a urmat cea mai frumoasă și cea mai mare performanță și cea mai mare călătorie a mea, parcurgerea înot a întregului fluviu Dunărea, de la izvoare și până la vărsare în Marea Neagră, fără costum de neopren", a dezvăluit sportivul, în exclusivitate la Antena 3.