Prima reacţie a lui Nicuşor Dan după măsurile de austeritate. "Românii în anul 2028 nu ne vor mai ierta"

Nicuşor Dan, la Congresul PNL. Foto: Robert Kiss

Nicuşor Dan a declarat, sâmbătă, la Congresul PNL, că "PNL a mers în direcţia corectă şi vreau să vă mulţumesc pentru asta", dar "Suntem cu toţii obligaţi să reparăm toate lucrurile greşite pentru că anul 2028 nu ne va mai ierta". Este prima reacţie a Preşedintelui Nicuşor Dan după adoptarea măsurilor de austeritate de către Guvernul Bolojan.

"În cei 35 de ani de la Revoluţie PNL a făcut greşeli însă în momentele importante a ţinut direcţia corectă pentru România, şi-a asumat decizii grele în momente grele

Suntem cu toţii obligaţi să reparăm toate lucrurile greşite pentru că altfel românii în 2028 nu ne vor mai ierta și sunt foarte optimist că vom reuși să facem împreună lucrurile astea.

Pentru societate este un moment de îndoială, vrea să vă transmit convingerea mea că România are un viitor, şi nu peste 20-30 de ani, ci peste 2-3 ani, imediat ce vom trece peste perioada aceasta necesară de corecţie. România are nevoie de un sector privat competitiv, are şansa să intre în OCDE şi să atragă mai multe investiţii străine, România are viitor într-un timp tangibil.

Vă doresc decizii înţelepte şi vă asigur că veţi avea în mine un partener", a spus Nicuşor Dan.

Acesta participă, ca invitat, la Congresul PNL care îl va alege pe Ilie Bolojan drept preşedinte al partidului.