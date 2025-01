Peste 1000 de polițiști au fost trimiși să-l aresteze pe Yoon Suk Yeol, președintele suspendat al Coreei de Sud

În jur de 1000 de polițiști se află la această oră la reședința oficială a președintelui suspendat Yoon Suk Yeol pentru a-l aresta. Ofițerii de la Biroul de Investigație a Corupției nu reușesc să treacă însă de poarta locuinței, sunt blocați de echipa de securitate a șefului statului, dar și de membri ai partidului de la putere, care au format un zid uman în fața reședinței președintelui suspendat, relatează BBC. Președintele interimar a făcut apel la toate părțile implicate să acționeze „cu judecată” și să aibă „un comportament responsabil”, dar a atras atenția că cei care împiedică procesul justiției vor fi trași la răspundere.

„E imaginea crizei politice de la Seul. Două ramuri ale puterii executive sunt față în față - oamenii legii, înarmați cu un mandat de arestare - și - echipa de securitate prezidențială, care îi blochează. Asta ne face să ne întrebăm cine este la putere mai exact”, notează BBC despre evenimentele din Seul.

Străzile din jurul reședinței prezidențiale au fost blocate cu autobuzele poliției și mii de ofițeri au fost mobilizați, scrie The Guardian. Chiar și așa suporterii și de-o parte și e alta au reușit să-și facă loc.

„Executarea mandatului de arestare a președintelui a început. Această situație este un moment crucial pentru a menține ordinea și domnia legii în Coreea de Sud”, a spus președintele interimar Choi Sang-mok, într-un comunicat citat de The Guardian.

Polițiștii au încercat, fără succes, deocamdată, să pătrundă în interiorul reședinței din mai multe părți.

În ciuda argumentelor aduse de polițiști că au un mandat de arestare, nu reușesc să pătrundă în reședința lui Yoon Suk Yeol. La fața locului au ajuns și avocații președintelui suspendat, care se ceartă cu ofițerii de la Biroul de Investigație a Corupției, deși oamenii legii i-au avertizat că dacă îi obstrucționează vor fi arestați și ei.

În paralel, sunt proteste și în stradă, pro și contra președintelui sud-coreean. O parte a mulțimii scandează „arestați-l”, în timp ce cealaltă parte poartă bannere pe care scrie „opriți jaful”, după ce au fost vehiculate informații nedovedite că China ar fi interferat cu alegerile din țară. Suporterii pro-Yeol poartă cu ei steagul Statelor Unite, pe care îl percep drept un aliat.

