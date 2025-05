Crin Antonescu: „Eu am pierdut alegerile. Nu mai căutați trădări, incapacitate de mobilizare”

Crin Antonescu a mai scris că el a fost singurul candidat din cursa prezidențială din afara „sistemului”. Foto: Hepta

Crin Antonescu, fostul candidat al Coaliției PSD-PNL-UDMR la alegerile prezidențiale, a spus, miercuri seară, că el este cel care a pierdut scrutinul din 4 mai, nu partidele din Coaliție și i-a îndemnat pe oameni să nu mai caute „trădări”. Totuși, fostul liberal a subliniat că trădări au fost, „desigur”. Precizările lui Antonescu vin în condițiile în care eșecul său a fost decontat de PSD, prin demisia lui Marcel Ciolacu din funcția de premier și ieșirea de la guvernare. De asemenea, în mesajul pe Instagram, Crin Antonescu a lăsat să se înțeleagă că a decis cu cine va vota în turul doi al alegerilor prezidențiale, dar nu are de gând să-și facă opțiunea publică.

„Alegerile, în turul 1, le-am pierdut eu. Am spus – și eu nu îmi schimb principiile de la un tur la altul – că alegerile le vom câștiga împreună (coaliție, partide etc.) sau le voi pierde singur. Zis și făcut. Eu am pierdut alegerile. Nu mai căutați trădări, incapacitate de mobilizare etc. Au fost, desigur. Dar, la capătul zilei, atât le-am spus eu românilor: ceva mai puțin decât Nicușor Dan. Nu știu câte din voturile pentru mine au fost pentru că așa au zis PSD, PNL, UDMR. Nu știu câte voturi aș fi luat dacă nu eram împreună cu amintiții. Eu vorbesc aici cu cei care m-au votat pe mine, cel care am fost și sunt. Cei care știu că eram singurul candidat din afara “sistemului”, orice accepțiune i-am da”, a spus fostul prezidențiabili.

Crin Antonescu a mai precizat că el va alege „liber” la turul doi de scrutin și a dat de înțeles că s-a decis deja pe cineva va pune ștampila între Nicușor Dan și George Simion, însă nu va face această opțiune publică.



„Da, dragii mei, nici nu știm câți suntem. Dar știm CINE suntem. Cu voi vreau să vorbesc de acum înainte. Cu voi, care înțelegeți că rămânem aceiași, oricine ar fi președinte și oricât ar răstălmăci propagandele adevărul. Adevărul… Adevărul lor se schimbă repede. Dacă voturile PSD veneau spre mine, însemnau stagnare și “sistem”. Dacă ar merge la dl. Dan, ar fi bune, ar fi stabilitate și mobilizare întru “salvarea țării”. Dacă trebuie să mai “salvăm” țara, încă o dată (a câta?), cot la cot cu Băsescu, cu Pleșu, cu (....) PSD în primul tur și cu “săriți PSD” în turul 2, o salvăm.



Azi, în deplină liniște sufletească, aleg liber. Am plecat 10 ani, n-am cerut și n-am luat nimic de la “sistem”. Am venit când mi s-a spus că ar fi nevoie de mine. Chiar era. Oamenii au crezut altfel. Respect. Dar am dreptul să nu fiu luat în turmă pentru o nouă “salvare” a țării. Între demagogi de joasă speță care urmează să distrugă România mea și securistoizii (aceiași + dl. Nicușor, new entry) care – ajutați la “hei-rup” de atâția oameni de bună credință – o distrug de 20 de ani, am propria mea alegere. Dar e a mea. Nu mă luați voi cu arcanul mobilizării generale”, a scris el pe Instagram.

Crin Antonescu s-a clasat pe locul trei în urma numărătorii voturilor exprimate în primul tur al alegerilor prezidențiale de la data de 4 mai 2025. El a obținut un scor de 20,07%,respectiv 1.892.930 de voturi, cu aproximativ 86.000 de voturi mai puțin ca Nicușor Dan, care a intrat în turul doi. Crin Antonescu și-a recunoscut înfrângerea în noaptea de duminică spre luni, fără să mai aștepte rezultatele finale.