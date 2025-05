Ciolacu a mers la Bolojan cu demisia: Viitorul președinte va decide cine va guverna și cine va fi viitorul premier

Marcel Ciolacu și-a anunțat demisia. FOTO: Agerpres

ACTUALIZARE Marcel Ciolacu a mers, luni seara, la Palatul Cotroceni, pentru a-și depune demisia la Președintele Ilie Bolojan.

„S-a constituit o coaliție de guvernare în decembrie cu două obiective – de a avea un guvern stabil cu majoritate în Parlament și cu condiția de a avea un candidat comun care să devină președintele României. Unul dintre ele nu ne-a reușit, am văzut votul românilor de ieri și asta înseamnă că coaliția de guvernare nu are legitimitate, cel puțin în această componență și le-am propus colegilor mei ieșirea din coaliția de guvernare care, implicit, duce la demisia mea din funcția de prim-ministru, lucru pe care o să-l fac după întâlnirea cu dumneavoastră.

A doua decizie, la propunerea a foarte mulți colegi cu experiență politică din interiorul partidului, am luat decizia de a nu susține public unul dintre cei candidați din turul doi. Fiecare simpatizant al PSD va vota cum dorește după propria conștiință, lucru care mi se pare corect. Viitorul președinte are nevoie de poporul român, nu de aranjamente politice”, a afirmat Ciolacu, la ieșirea din sediul PSD.

El a adăugat că miniștrii PSD vor discuta cu reprezentanții PNL pentru a decide dacă rămân interimari în guvern.

Întrebat despre viitoare coaliții, Ciolacu a spus: „Cât timp eu sunt președinte al PSD, nu va exista o guvernare PSD-AUR”.

„Eu așa am văzut și citit, că oricum mă schimba viitorul președinte. Va fi o coaliție care va guverna, discuții vor avea loc după ce vom avea un președinte ales. Am ascultat vocea românilor de duminică și cred că viitorul președinte va decide cu partidele care pot crea o majoritate în parlament cine va guverna și cine va fi prim-ministru”, a mai adăugat Marcel Ciolacu.

Știrea inițială

Conducerea PSD a votat ca partidul să iasă de la guvernare și ca Marcel Ciolacu să demisioneze din funcția de prim-ministru. S-a decis ca miniștrii PSD să rămână interimar pe funcții până ce un nou Guvern va fi votat de Parlament.

Votul din ședința Comitetului Politic Național al PSD vine după ce, la prânz, în ședința Coaliției, Marcel Ciolacu le-a spus liderilor PNL și UDMR că PSD rămâne în Coaliție dar el va demisiona.

Votul a fost unanim.

În cursul zilei, Ciolacu a spus că această Coaliție nu mai are legitimitate și că e nevoie de o demisie a Guvernului. Înainte de ședința conducerii PSD, Ciolacu a declarat că va propune liderilor PSD ca partidul să iasă de la guvernare, și dacă aceștia acceptă, el va demisiona din funcția de prim-ministru.

"Eu vreau să vă fac o declaraţie, cu ce intru să propun colegilor mei. După ce luăm nişte decizii împreună cu colegii, o să vă anunţ ce decizii am luat. După anularea alegerilor din decembrie şi după alegerile parlamentare, s-a constituit o coaliţie de guvernare care are şi majoritate în Parlamentul României, cu două obiective. Primul obiectiv - de a crea un guvern cu un prim-ministru din partea PSD, pentru că PSD a fost pe primul loc. Colegii m-au propus pe mine. Şi al doilea obiectiv - de a avea un candidat comun pentru funcţia de preşedinte al României. Unul dintre cele două obiective nu a fost dus la îndeplinire, acela de a avea un candidat comun care să devină preşedintele României. Domnul Crin Antonescu, candidatul comun al coaliţiei, nu a intrat în turul 2", a spus Ciolacu la sediul central al PSD, înainte de şedinţa conducerii partidului.



El a adăugat că, în consecinţă, acordul coaliţiei nu a fost îndeplinit decât parţial.



"Normal că astăzi, după ce am văzut votul românilor şi faptul că această coaliţie nu şi-a îndeplinit obiectivele, deci neavând nicio credibilitate după votul românilor, am să propun colegilor mei ca PSD să iasă din această coaliţie. Dacă colegii mei vor vota ca să ieşim din coaliţie, normal că eu, prim-ministrul coaliţiei, am să îmi depun demisia tot astăzi la preşedintele interimar al României".

Demisia premierului și a miniștrilor PSD antrenează demiterea întregului Guvern, care, însă, potrivit legii, poate rămâne în funcție, ca interimar, timp de 45 de zile.

Discuțiile de urgență – la nivel de Coaliție, în PSD și în PNL – au avut loc luni, după ce candidatul Coaliției, Crin Antonescu, nu a intrat în turul doi al alegerilor prezidențiale, fiind devansat de candidatul independent Nicușor Dan.

Luni la prânz a avut loc o ședință a Coaliției de guvernare, la Palatul Victoria. Acolo, premierul Marcel Ciolacu le-a transmis liderilor că actuala Coaliție nu mai are „legitimitate” și că este nevoie să își dea demisia și astfel să demisioneze întregul Guvern, declarau surse Antena 3 CNN.

„Și-a pus mandatul la dispoziție, decizia va fi luată în ședința Comitetului Politic Național al PSD”, au declarat sursele citate. Acestea menționau că „Coaliția se păstrează”. Informația era însă dinaintea ședinței PSD.

De la ora 17, liderii PSD s-au reunit în ședință pentru a discuta variantele pentru perioada următoare. Tot de la ora 17 și liberalii s-au întâlnit în ședința CPN. Și liberalii urmează să comunice poziția lor cu privire la situația politică curentă. Surse Antena 3 CNN spun că președintele interimar al țării, Ilie Bolojan, care se va întoarce la șefia Partidului Național Liberal (PNL) după 18 mai, ar fi transmis partidului să nu iasă de la guvernare în perioada următoare.

PSD s-a trezit, după eșecul lui Crin Antonescu, în cea mai gravă criză din ultimii 20 de ani. Imediat după publicarea exit-poll-urilor, duminică seară, au început certurile între șefii partidului, aceștia acuzându-se reciproc ca nu au făcut mobilizare pentru candidatul Antonescu în ziua alegerilor.

După eșecul din 4 mai, Marcel Ciolacu este presat sa plece și din funcția de președinte, dar și din cea de prim-ministru. De altfel, președintele PSD Buzău, Constantin Toma, a fost primul care a cerut, în direct la Antena 3 CNN, demisia lui Ciolacu și a actualei conduceri a partidului.

„Trebuie să plece toată echipa de conducere a PSD și trebuie noi alegeri în PSD cu oameni care să reformeze PSD”, a spus el.

Și Lucian Romașcanu, purtătorul de cuvânt al PSD, a declarat, luni, că, în opinia lui, Marcel Ciolacu ia în calcul să demisioneze de la președinția partidului, după rezultatul slab obținut la primul tur al alegerilor prezidențiale. „Eu, în primul rând, vorbesc din calitatea de preşedinte al PSD, dar, sigur, se poate discuta şi din calitatea de prim-ministru”, a spus Romașcanu.

Daniel Băluță ar fi refuzat să fie președinte interimar al PSD, potrivit surselor Antena 3 CNN.