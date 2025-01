70 de oameni au ars de vii după ce o cisternă plină cu benzină s-a răsturnat și a explodat

Un camion-cisternă plin cu combustibil a explodat sâmbătă, după ce s-a răsturnat în centrul Nigeriei, provocând moartea a 70 de persoane care se adunaseră să colecteze carburantul, scrie The Guardian.

Kumar Tsukwam, șeful Corpului Federal de Siguranță Rutieră (FRSC) din statul Niger, a declarat că un camion care transporta 60.000 de litri de benzină a fost implicat într-un accident în jurul orei 10:00 dimineața, la intersecția Dikko, pe drumul care leagă capitala Abuja de orașul Kaduna din nordul țării.

„Majoritatea victimelor au fost arse dincolo de recunoaștere”, a spus Tsukwam. „Suntem la fața locului pentru a curăța zona.”

Într-o declarație oficială, FRSC a precizat că „un număr mare de persoane s-au adunat să colecteze combustibilul, iar în acel moment cisterna a izbucnit în flăcări, implicând și o altă cisternă.”

„Până acum, au fost recuperate 60 de cadavre de la locul tragediei, iar victimele sunt în mare parte persoane care încercau să recupereze combustibilul”, se mai arată în declarație.

