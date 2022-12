A murit actorul Frank Vallelonga Jr. Trupul i-ar fi fost aruncat dintr-o mașină, pe un trotuar din Bronx, în New York

A murit actorul Frank Vallelonga Jr., la 60 de ani. Acesta a fost găsit inconștient pe un trotuar din Bronx, în fața unei fabrici de producție de tablă. Potrivit presei locale, ar fi fost aruncat dintr-un vehicul.

Sursa foto: The New York Times

Poliția din New York l-a găsit pe actor pe un trotuar din Bronx, inconștient, iar după sosirea ajutoarelor a fost declarat mort.

De asemenea, poliția a confirmat arestarea unui bărbat de 35 de ani, pe nume Steven Smith, acuzat de "ascunderea unui cadavru".

Conform The New York Post, actorul a fost aruncat dintr-un vehicul, însă cauza morții sale este deocamdară în curs de stabilire. Concluziile preliminare indică o supradoză, au declarat surse din cadrul forțelor de ordine pentru The Post.

Frank Vallelonga Jr. este cunoscut mai ales datorită rolului din filmul câștigător al Oscarului "Green Book". Tatăl său, actorul Tony Lip, a jucat, printre altele, rolul unui mafiot în serialul de televiziune "Clanul Soprano".