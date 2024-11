Fotografia zilei: Jill Biden a mers la vot îmbrăcată în roșu, culoarea republicanilor. „A votat pentru Trump?”

Social media a intrat într-o frenezie totală după ce Prima Doamnă Jill Biden a fost fotografiată marți mergând la vot îmbrăcată într-un costum cu pantaloni de culoare roșie, culoare reprezentativă pentru Partidul Republican, scrie The Economic Times. Iar părerile sunt împărțite: a fost o gafă sau a fost un gest de sfidare la adresa republicanilor?

De când Joe Biden a anunțat că se va retrage din cursa electorală din SUA împotriva lui Donald Trump, după o prestație lamentabilă în prima dezbatere prezidențială din SUA, lucrurile au fost destul de tăcute pentru Jill Biden, deoarece președintele și prima doamnă au stat foarte departe de campaniile Kamalei Harris și trebuie, de asemenea, remarcat faptul că Harris a încercat să se distanțeze de familia Biden, deoarece se pare că nu dorea ca alegătorii să o judece pe baza administrației Biden.

Între timp, purtarea unei culori sinonime cu Partidul Republican a ridicat rapid suspiciuni, iar utilizatorii rețelelor sociale au început să glumească spunând că Prima Doamnă a votat de fapt pentru Trump, în loc să voteze pentru partidul președintelui.

Jill wore all red to vote. As the wife of a democrat politician there’s no way she doesn’t know how this looks. Biden and Jill are pissed. pic.twitter.com/aHb5k4VZUe