Robert F. Kennedy recunoaște că a aruncat un pui de urs mort în Central Park din New York: „Tuturor ni s-a părut o idee grozavă”

Robert F. Kennedy, candidat independent la alegerile prezidențiale din SUA și nepotul fostului președinte John F. Kennedy, a mărturisit luni că a aruncat cadavrul unui pui de urs în renumitul Central Park din New York. Incidentul a avut loc în 2014, potrivit BBC.

Candidatura independentă la Casa Albă a lui Robert F. Kennedy Jr. a fost susținută de haosul din Partidul Democrat și nemulțumirea față de doi candidați cunoscuți. Totuși, titlurile bizare din presă, un nou adversar și fondurile limitate l-au lăsat într-o situație dificilă.

Recenta mărturisire a lui Kennedy, în vârstă de 70 de ani, despre aruncarea unui urs mort în Central Park este doar ultima întorsătură ciudată a unei campanii care deja înregistra scăderi în sondaje.

Robert F. Kennedy pare hotărât să testeze teoria că nu există publicitate negativă.

Pentru a anticipa un profil amplu publicat luni în revista New Yorker, el a lansat un videoclip în care discută despre un accident implicând un pui de urs în urmă cu un deceniu – și seria improbabilă de evenimente care au urmat.

În videoclip, Robert F. Kennedy vorbește cu actrița și comediana Roseanne Barr în timp ce mănâncă niște coaste de vită la pachet. El descrie cum a văzut o mașină lovind și ucigând un pui de urs în timp ce era la vânătoare.

A spus că inițial a vrut să ia animalul mort acasă și să-l jupoaie. După ce programul său s-a schimbat, a decis să arunce cadavrul în Central Park din New York City – împreună cu o bicicletă veche, pentru a face să pară un accident de ciclism.

Când cineva a descoperit ursul și bicicleta a doua zi, a devenit un subiect de primă pagină în tabloidele din New York City și în programele de știri de televiziune.

