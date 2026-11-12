Alertă cu bombă în gara din Calais din Franța. Trenurile Eurostar între Londra și Paris au fost oprite

1 minut de citit Publicat la 13:23 12 Noi 2026 Modificat la 13:49 12 Noi 2026

Tren Eurostar. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

O alertă cu bombă a întrerupt temporar, joi, circulația trenurilor Eurostar. Alarma a fost dată la gara Calais-Fréthun din nordul Franței și a afectat atât traficul feroviar intern, cât și pe cel internațional, scrie Reuters.

Circulația trenurilor a fost reluată, după ce jandarmeria a permis asta în urma verificărilor, a declarat operatorul feroviar național SNCF.

Operatorul feroviar internațional de mare viteză Eurostar a declarat că unele curse între Londra și Paris au fost afectate de această întrerupere, întrucât trenurile care circulă pe această rută trec prin Calais-Fréthun.

Incidentul a provocat întârzieri ale curselor către și dinspre Londra, a precizat compania.

Alerta a venit în contextul unui val mai amplu de amenințări cu bombă și alerte false semnalate în Franța și în alte țări europene în ultimele luni, care au vizat zboruri, școli și, în unele cazuri, organizații media.

Nu este clar dacă alerta are legătură cu vreuna dintre amenințările anterioare.

Un număr mare de școli din Irlanda de Nord au primit un e-mail de amenințare, iar autoritățile au anunțat că mesajul prezintă asemănări cu o alertă falsă transmisă luna trecută. Incidentul vine în contextul în care cel puțin 300 de școli din Italia au fost evacuate în urma unor amenințări cu bombă similare primite prin e-mail, potrivit BBC. În octombrie, mai multe școli au fost închise după ce un e-mail amenința că „un dispozitiv exploziv” ar fi fost amplasat în sute de școli din Irlanda de Nord.

Alerta de securitate vine pe fondul îngrijorărilor tot mai mari din Europa privind așa-numitele amenințări de război hibrid, care au vizat supermarketuri, bănci de sânge, traficul aerian și posturi de televiziune.

Totodată, un avl de amenințări false cu bombă a perturbat săptămâna trecută traficul aerian european, provocând întârzieri sau implicând intervenția avioanelor de vânătoare pentru a escorta aeronave civile.

Unele aeroporturi afectate de aceste alerte false, precum cele din Birmingham, Roma și Sofia, au primit mesaje semnate de presupuși activiști ai „Statului Masculin”. Vladislav Pozdniakov, fondatorul mișcării „Statul Masculin”, interzisă în 2021 de autoritățile ruse pentru extremism, a respins vineri orice legătură cu aceste amenințări.