„Regimul feminist va ține minte”. Amenințarea dubioasă, semnată „Statul Masculin”, care a dus la blocarea unor curse aeriene în Europa

Două curse, Helsinki-Roma și Dublin-Roma au fost vizate de o alarmă cu bomba semnată de „Statul Masculin”. Foto: Profimedia Images

Europa s-a confruntat joi cu un val de amenințări cu bomba, care au afectat cel puțin 27 de curse aeriene. Două dintre aceste amenințări au vizat două curse în Italia, mai exact zborurile Helsinki-Roma și Dublin-Roma. Alertele au fost declanșate după primirea unui e-mail semnat de așa-numiții luptători ai „Statului Masculin”, informează Corriere della Sera. „Statul Masculin” este, conform unei investigații realizate de Bellingcat, o mișcare extremistă fondată în rusia. Gruparea a fost interzisă în Rusia, în octombrie 2021, dar a păstrat un număr semnificativ de simpatizanți și a devenit, în ultimii ani, un susținător vocal al războiului lui Putin în Ucraina.

Alerta cu bomba a fost declanșată de autoritățile Italiene, după primirea unui email, scris în italiană, de către companiile aeriene vizate de pe aeroportul din Roma, având titlul „raport de amenințare”.

„Sunteți cu toții complici la o conspirație criminală”, se arată în textul mesajului semnat de „Statul Masculin”.

„Vrem să vă anihilăm pentru asta. Tocmai din acest motiv, chiar în acest moment, au fost plasate dispozitive explozive pe următoarele zboruri: AY1761, Helsinki - Italia El402, Dublin - Italia. Se îndreaptă spre aeroportul vostru. Noi, luptătorii Statului Bărbaților, prin acțiunile noastre de astăzi vom lăsa o amprentă în istorie. Regimul vostru feminist o va ține minte pentru totdeauna. Explozia va avea loc peste 60 de minute. Astăzi cerul vostru va fi roșu", se mai arată în mesajul de amenințare.

În timp ce președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat că unul dintre principalele scopuri ale acțiunilor militare ale țării sale este „denazificarea” Ucrainei, postările antisemite și apelurile ca liderii Ucrainei să fie executați sunt o caracteristică obișnuită pe canalele Male State, arată Bellingcat.

Publicația specializată în investigații notează că zecile de mii de membri ai Male State luptă împotriva a tot ce percep ca o amenințare pentru Rusia. Ei își înfășoară ura într-o ideologie de extremă dreapta pe care o descriu ca „patriarhat național”, totul sub conducerea informală a liderului fondator Vladislav Pozdniakov, care locuiește în prezent în Podgorița, Muntenegru.

Astfel, „Statul Masculin” a fost fondat în 2016 de Pozdniakov pe rețeaua socială rusă VKontakte (VK). Acolo, s-au concentrat pe trollare, hărțuire și amenințarea oricui considerau un adversar al „patriarhatului național”, în special femei. Aceste acțiuni au dus la condamnarea lui Pozdniakov, pentru incitare la ură împotriva femeilor în 2018.

După ce a fost interzis pe VK în 2020, Pozdniakov și Statul Masculin și-au mutat activitățile pe Telegram, unde, în ciuda interzicerilor ocazionale a unor canale pe care le operează, continuă să crească în numărul de abonați: în acest moment „Legiunea Masculină” (numele sub care mai apare pe Telegram mișcarea) are 62.000 de abonați, în vreme ce canalul lui Pozdniakov are 83.000

Deși mișcarea nu este în mod explicit neo-nazistă, postările făcute anterior pe canalele și chat-urile Statului Masculin, identificate de Bellingcat, includ referințe la termeni folosiți de neo-naziști. Acestea includ codul numeric „1488” și termenul „untermensch” („subuman”), un cuvânt folosit de naziști pentru a descrie pe cei pe care îi considerau inferiori, folosit inclusiv în chat-urile organizație, pentru a-i descrie pe ucraineni.