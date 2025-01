Alertă în Los Angeles, un incendiu uriaş a devastat un cartier de lux. 30.000 de oameni evacuați. Air Force One, blocat la sol

Alertă în Los Angeles, un incendiu uriaş a devastat un cartier de lux. FOTO: Profimedia Images

Este alertă în Los Angeles după ce un incendiu uriaş s-a extins într-un cartier rezidenţial de lux, pe coasta de vest a oraşului. Peste 30.000 de oameni sunt evacuaţi, iar focul a cuprins o suprafaţă de peste 485 de hectare. Pe străzile oraşului au intervenit bulodozerele pentru a îndepărta maşinile abandonate şi pentru a crea astfel acces pompierilor la dealurile cuprinse de flăcări. Incendiul apocaliptic a distrus mai multe clădiri şi case. Autorităţile au emis stare de urgenţă şi îi avertizează pe localnici să plece imediat din zona în flăcări pentru a-şi salva viața.

Kristin Crowley, șefa Departamentul de Pompieri din Los Angeles: "Sunt în vigoare ordine de evacuare pentru aproximativ 30.000 de locuitori, inclusiv zona Highlands la nord de PCH, la sud de Topanga Canyon Boulevard, la est de Tuna Canyon Road, la vest de Sea Breeze Drive și Surfside Drive. Centrul nostru de evacuare este Westwood Recreation Center, situat la 1.350 South Sepulveda Boulevard în Los Angeles. Populația amenințată este de aproximativ 25.748 de persoane. Numărul gospodăriilor amenințate este de aproximativ 10.367. Structurile amenințate sunt în număr de aproximativ 13.208".

? NOW: Major parts of Los Angeles are looking apocalyptic as fires spread rapidly throughout the area



0% contained, and winds are set to pick up through the night



New fires are being sparked as well. This is going to be catastrophic.

pic.twitter.com/dAnBQzz97R — Nick Sortor (@nicksortor) January 8, 2025

Locuitor în Los Angeles: "Eu locuiesc la Palley Bowl. Sunt aproximativ 172 de locuitori acolo, iar eu am fost unul dintre ultimii care au plecat. Am rezistat cât de mult am putut. Când am plecat, am parcat la Temescal, ca să pot fugi mai repede. Când am ajuns la mașina mea, ambele părți ale Temescal erau în flăcări. Așa că am ajuns practic la timp".

Palisades fires are blazing



Hopefully people and animals can

get out of harms way!



Los Angeles California is on fire

again…



I’m praying send your prayers! pic.twitter.com/Ck4x9kp3VU — Jakey (@JacobBaker613) January 8, 2025

Kristin Crowley, șefa Departamentul de Pompieri din Los Angeles: "În prezent, incendiul se manifestă pe o suprafaţă de 5.096 metri pătraţi și potrivit misiunilor de recunoaştere aeriene, încă se extinde. Focul este alimentat de o combinație de vânt puternic și topografia înconjurătoare, ceea ce face intervenţia extrem de dificilă".

Traci Park, consilier municipal în Los Angeles: "Peste 30 000 de oameni sunt evacuați, așa că vrem ca oamenii să știe că nu este un exercițiu, ci o urgență reală. Rămâneți calmi și urmați toate instrucțiunile care vă sunt date".

? #BREAKING: Patients are being rapidly evacuated from the hospital due to the Eaton Fire near Los Angeles



This looks like literal hell. pic.twitter.com/GboKsaT4aQ — Nick Sortor (@nicksortor) January 8, 2025

Cel puţin 1.182 de hectare din zona Pacific Palisades, situată între oraşele de coastă Santa Monica şi Malibu, au ars, au anunţat autorităţile, după ce acestea avertizaseră deja cu privire la pericolul extrem de incendiu din cauza vânturilor puternice care au venit în urma unei perioade prelungite de vreme uscată.

Incendiul s-a extins rapid, în timp ce oficialii au avertizat că cele mai puternice condiţii de vânt sunt aşteptate noaptea. Martorii au raportat case care ardeau, cu flăcări care aproape le-au ars maşinile.

Incendiul a ars câţiva copaci din incinta Getty Villa, un muzeu încărcat cu opere de artă inestimabile, însă colecţia a rămas în siguranţă, în mare parte datorită eforturilor preventive de tăiere a tufişurilor din jurul clădirilor, a transmis muzeul. Acesta va rămâne închis cel puţin pentru restul săptămânii.

Cu un singur drum principal care duce din canion spre coastă şi o singură autostradă de coastă care duce spre siguranţă, traficul s-a oprit, ceea ce a determinat oamenii să fugă pe jos.

Cea mai mare alertă de condiţii extreme de incendiu

Înainte de izbucnirea incendiului, Serviciul meteorologic naţional a emis cea mai mare alertă de condiţii extreme de incendiu pentru cea mai mare parte a comitatului Los Angeles de marţi până joi, prognozând rafale de vânt de 80 până la 130 km/h.

Vântul a schimbat planurile de călătorie ale preşedintelui Joe Biden, blocând Air Force One la sol în Los Angeles. El plănuise să facă un zbor scurt spre Coachella Valley pentru o ceremonie de creare a două noi monumente naţionale în California, dar evenimentul a fost reprogramat pentru o dată ulterioară la Casa Albă.

Pacific Palisades este casa mai multor vedete de la Hollywood. Actorul James Woods a declarat pe X că a reuşit să evacueze, dar a adăugat: ”Nu ştiu în acest moment dacă casa noastră mai este în picioare”.

Actorul Steve Guttenberg a declarat pentru televiziunea KTLA că prietenii săi au fost împiedicaţi să evacueze pentru că alţii şi-au abandonat maşinile în drum. ”Este foarte important ca toată lumea să se unească şi să nu-şi facă griji pentru bunurile personale. Doar ieşiţi”, a spus Guttenberg.