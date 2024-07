Descoperire macabră pe munte: Doi americani au găsit cadavrul unui alpinist dispărut în urmă cu 22 de ani

Cadavrul unui american dispărut în urmă cu mai bine de două decenii în Peru a fost găsit de doi alpiniști din SUA, relatează CNN.

Acum 22 de ani, Bill Stampfl a fost surprins de o avalanșă în Anzii peruvieni, în timpul unei escalade în compania altor doi colegi.

Rămășițele sale au fost descoperite pe 27 iunie anul curent, pe muntele Huascaran, de Ryan Cooper și Wesley Waren.

Informația provine de la Joseph Stampfl, fiul bărbatului decedat.

Ryan Cooper și Wesley Waren au găsit resturile umane în timpul unei coborâri pe lanțul muntos Cordillera Blanca, după o tentativă nereușită de a ajunge pe un vârf cu altitudinea de peste 6.700 de metri.

Locul în care și-a găsit sfârșitul Bill Stampfl se află la o altitudine de aproximativ 5.000 de metri.

