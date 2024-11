Anthony Blinken vine de urgență în Europa. Sprijinul pentru Ucraina trebuie securizat cu UE și NATO înainte de instalarea lui Trump

Secretarul de stat american al SUA, Antony Blinken, se întâlnește de urgență cu șefii UE și ai NATO. Sursă foto: hepta / Abaca Press

Secretarul de stat american Antony Blinken se deplasează la Bruxelles pentru întrevederi de urgenţă cu europenii, în încercarea de a accelera ajutorul pentru Ucraina înainte de preluarea mandatului de preşedinte al SUA de către Donald Trump, câştigătorul scrutinului prezidenţial american din 5 noiembrie, transmite marţi AFP.



Blinken se va întâlni miercuri cu oficialităţi NATO şi ale Uniunii Europene ''pentru a discuta despre sprijinul pentru Ucraina în apărarea acesteia contra agresiunii ruse'', a declarat purtătorul său de cuvânt Matthew Miller.



Vizita lui Antony Blinken la Bruxelles pare o deplasare de urgenţă, pe fondul temerilor Ucrainei şi ale multor ţări europene în legătură cu sprijinul pentru Kiev după realegerea lui Donald Trump drept preşedinte al SUA, la care se adaugă criza politică din Germania.



Fostul preşedinte al SUA din perioada 2017-2021, care va reveni la Casa Albă în 20 ianuarie, a discutat telefonic deja cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, dar şi cu cel rus Vladimir Putin căruia i-a cerut să nu provoace o escaladare în actualul război, potrivit publicaţiei The Washington Post, citată de Agerpres.



Însă Kremlinul a dezminţit că Trump şi Putin ar fi discutat, Moscova calificând informaţia drept o ''pură invenţie''.



În ceea ce-l priveşte pe actualul preşedinte american Joe Biden, acesta doreşte să accelereze livrarea ajutorului militar pentru Ucraina.



Consilierul pentru securitate naţională al Casei Albe, Jake Sullivan, a evocat duminică suma de 6 miliarde de dolari şi a avertizat în legătură cu riscurile unei opriri a sprijinului furnizat Kievului de Statele Unite.



Vizita secretarului de stat american la Bruxelles are loc după un weekend în care atacurile cu drone s-au intensificat în Ucraina şi în regiunea Moscovei şi într-o perioadă când mii de soldaţi nord-coreeni au fost desfăşuraţi în regiunea rusă Kursk, aflată la frontiera cu Ucraina.



Publicaţia americană The New York Times a anunţat că Rusia a desfăşurat 50.000 de soldaţi, inclusiv nord-coreeni, pentru a încerca să alunge trupele ucrainene care controlează de trei luni această parte a regiunii Kursk.



La Bruxelles va veni miercuri şi şeful diplomaţiei ucrainene Andrii Sîbiga, care se va întâlni cu reprezentanţi ai UE şi ai NATO. Discuţiile se vor concentra pe ''consolidarea ajutorului militar pentru Ucraina şi progresele acestei ţări către aderarea sa la UE şi NATO'', potrivit unui comunicat al MAE ucrainean, citat de EFE.