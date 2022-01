Dr. Fauci, avertizat într-un e-mail că virusul COVID-19 a scăpat dintr-un laborator chinez. "O discuție ar dăuna armoniei internaționale"

Mesaje electronice trimise lui Anthony Fauci, consultantul pe teme medicale al Casei Albe, acreditau ideea că virusul COVID-19 a scăpat, "probabil", în mod accidental dintr-un laborator din orașul chinez Wuhan.

Un prim e-mail expediat în data de 2 februarie 2020 de Sir Jeremy Farrar, directorul organizației britanice de cercetări biomedicale Welcome Trust, menționa că "probabil" virusul COVID-19 a evoluat rapid dintr-un virus similar SARS.

SARS, acronim pentru sindrom respirator sever acut, a fost semnalat prima oară în China, în 2002, a infectat peste 8.000 de persoane și a ucis aproape 800 de oameni în întreaga lume.

În mail-ul către dr. Fauci, Farrar suspecta că SARS-CoV-2 (denumirea medicală a COVID-19) s-a dezvoltat din SARS într-un țesut uman, în laborator.

Responsabil medical din SUA: "O discuție despre eliberarea accidentală a COVID, dăunătoare pentru armonia internațională"

Farrar a adăugat că SARS-CoV-2 a fost, probabil, "creat accidental" și "pregătit pentru o transmitere rapidă de la om la om".

Mesajul lui Jeremy Farrar către dr. Fauci a fost trimis, de asemenea, către dr. Francis Collins, de la Institutul Național pentru Sănătate din SUA.

Collins i-a răspuns lui Farrar estimând că o dezbatere ulterioară pe tema originii COVID ar putea dăuna "armoniei internaționale".

De asemenea, într-un mail către reprezentantul Welcome Trust, dr. Ron Fouchier a insistat că o astfel de discuție ar provoca "un rău inutil" științei, în general, și "științei din China, în particular", menționează The Telegraph.

Mai mulți cercetători, adepți ai teoriei virusului creat și eliberat din laborator

În corespondența sa cu savanți de top din SUA, directorul Welcome Trust a arătat că există și alți oameni de știință ce apreciază că SARS-CoV-2 nu ar fi putut evolua natural.

Între aceștia, profesorul Mike Farzan, de la Scripps Research, cel care a descoperit modul în care virusul original SARS se leagă de celulele umane.

Oamenii de știință au fost intrigați în special de o secțiune a proteinei spike care ajută virusul să intre în celule și îl face atât de infecțios pentru oameni.

Rezumând preocupările profesorului Farzan, Sir Jeremy a spus: "Îi este greu (să explice) acest lucru ca fiind un eveniment petrecut în afara laboratorului, deși există modalități posibile în natură, însă foarte puțin probabile (...) Eliberare accidentală sau eveniment natural? Optez pentru un 70:30 sau 60:40".

Dr. Fauci respinge teoria virusului creat în laborator

Într-un alt e-mail, din 4 februarie, Farrar și-a revizuit estimările pentru o scăpare accidentală din laborator la 50:50.

Profesorul Eddie Holmes, de la Universitatea din Sydney, a dat o estimare de 60:40 în favoarea scăpării accidentale.

Bob Garry, de la Universitatea din Texas, s-a declarat, la rândul său, sceptic în privința evoluției naturale a COVID-19.

"Nu-mi dau seama cum s-ar fi putut realiza asta în natură", a spus el.

Într-un e-mail trimis de dr. Fauci în aprilie 2020, cercetătorul american a respins însă teoria virusului scăpat din laborator.

COVID-19 a apărut prima dată în Wuhan, oraș unde se află Institutul de Virusologie administrat de Academia Chineză de Științe.

