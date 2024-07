Apariția rară a Melaniei la discursul lui Trump. „Face doar ce vrea ea, este extrem de independentă”

Melania, soția lui Donald Trump, a apărut în public pentru prima dată de la tentativa de asasinat care l-a vizat pe acesta în weekend. FOTO Getty Images

Melania, soția lui Donald Trump, a apărut în public pentru prima dată de la tentativa de asasinat care l-a vizat pe acesta în weekend. Îmbrăcată în roșu, ea a intrat pe acorduri de muzică clasică în sala Convenției Naționale Republicane din Milwaukee. Strălucitoare și plină de farmec, arăta mai degrabă ca și cum ar defila pe un podium, nu la un eveniment politic, scrie BBC care a remarcat că soția lui Trump părea la fel de distantă ca întotdeauna.

Ea i s-a alăturat lui Donald Trump pe scenă după lungul discurs susținut de acesta, iar el a îmbrățișat-o. S-au sărutat pe obraz, iar apoi el a luat-o de mână pe scenă unde erau și alți membri ai familiei.

De când soțul ei a fost ales pentru prima dată în 2016, Melania Trump a încălcat toate regulile politicii prezidențiale americane clasice, scrie BBC.

În timpul primului mandat al lui Trump, ea a fost o figură retrasă în comparație cu alte prime doamne, concentrându-se pe activități restrânse. Arhivele naționale din SUA o descriu ca fiind „ambasador al bunăvoinței”.

După ce Trump și-a încheiat mandatul, ea nu a mai apărut în public alături de el la evenimente unde publicul se aștepta să fie prezentă.

„Melania face ce vrea ea”, a spus Mary Jordan, care a scris The Art of her Deal, o biografie despre fosta primă doamnă. „Ea este extrem de independentă și nu va face ceva doar pentru că o fac alții. Ea nu simte nicio obligație să o facă.”

Melania este cea mai enigmatică primă doamnă din istoria modernă și rar își spune părerea. O excepție a fost declarația lungă pe care a dat-o după atentatul care l-a vizat pe Donald Trump.

Este tradițional la convențiile de partid ca soțul/soția candidatului să țină un discurs și să povestească momente despre viața de familie.

Miercuri seara, Usha Vance - soția lui JD Vance, propunerea lui Donald Trump pentru funcția de vicepreședinte la Casa Albă – l-a descris ca fiind un bărbat care și-a dorit o „familie unită” și care s-a adaptat la dieta ei vegetariană și chiar a învățat să gătească mâncare indiană.

Și în timp ce fiul cel mare al lui Donald Trump, Don Jr, fiul mijlociu Eric, nora Lara și nepoata Kai au vorbit cu toții la această convenție, Melania nu a făcut-o. Este foarte clar că nu va face nimic din ce nu vrea să facă.

Când și-a prezentat soțul la convenția din 2016, când acesta a candidat pentru prima dată pentru președinte, lucrurile au mers îngrozitor de prost, reamintește BBC. A fost criticată pentru că a plagiat discursul ținut de Michelle Obama în 2008, iar ulterior, cel care i-a scris discursul și-a asumat vina.

Primele doamne sunt întotdeauna atent examinate pentru imaginea pe care o transmit, acțiunile în care se implică și hainele pe care le poartă. Melania Trump este prima care a fost anterior model profesionist. Ea arată fabulos în fotografii și este conștientă de puterea imaginii ei.

„Este foarte pricepută și a cultivat mitul femeii misterioase. Nu apare foarte des, dar apare atunci când Donald Trump are cu adevărat nevoie de ea.”, a declarat Mary Jordan.

Joi seara, în timp ce mergea încet pe scările către secțiunea VIP, a făcut o pauză și a făcut cu mâna către public, transmițând imaginea unei femei puternice. Absența ei poate fi, uneori, puterea ei, conchide BBC.