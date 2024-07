Donald Trump acceptă nominalizarea Partidului Republican la alegerile prezidențiale din SUA: „Voi fi președintele tuturor americanilor”

Donald Trump, la Convenția Republicană. Foto: GettyImages

Fostul președinte Donald Trump închide Convenția Națională Republicană acceptând oficial nominalizarea prezidențială într-un discurs final adresat delegaților din Milwaukee. Discrusul lui Trump are loc în a patra zi a convenției și este momentul culminant al acestui eveniment important al Partidului Rebulican.

Discursul lui Donald Trump:

05:30 Donald Trump și-a început discursul de la Convenția Națională Republicană.

„Vom avea parte de o victorie incredibilă și de patru ani în fruntea acestei țări”, și-a început Trump discursul.

„Voi fi președintele tuturor americanilor, nu doar a jumătate dintre americani. Accept nominalizarea Partidului Republican în această seară”, spune Trump.

Donald Trump le mulțumește tuturor celor care l-au susținut după tentativa de asasinat din urmă cu o săptămână. Și povestește cum a fost pentru el momentul dramatic prin care a trecut.

„Am urcat pe scenă, toată lumea era fericită. Am început să vorbesc puternic despre administrația și cum a abordat problema imigrației. În spatele meu și în dreapta era un ecran mare cu niște grafice cu ce am făcut în timpul președinției mele. Am început să mă întorc spre dreapta, când am auzit un sunet puternic și ceva m-a lovit tare în urechea dreapta. Mi-am zis: ce a fost asta? Nu poate fi decât un glonț. A început să curgă foarte mult sânge și mi-am dat seama că e un atac. Gloanțele continuau să zboare pe lângă mine, însă am fost protejat de oamenii grozavi din Secret Service. S-au pus pe mine și m-au protejta. L-am avut pe Dumnezeu aproape”, a spus Trump, pe scena din Milwaukee. (...) Mulțimea a fost foarte curajoasă, pentru că în loc să fugă, atunci când trec gloanțele pe lângă tine, fugi, dar mulțimea a început să caute cu privirea lunetistul și să îl arate cu degetul”.

„Nu ar trebui să fiu aici în această seară”, spune Trump, în timp ce mulțimea din sală strigă: „Ba da!”.

---------------------------------------------------------------------------

Înainte de discursul său din această dimineață, fostul președinte Donald Trump a semnat documentația oficială de nominalizare a republicanilor în culise.

Tema sesiunii de joi a convenției este „Make America Great Once Again”. Înaintea discursului lui Trump, fiul său, Eric Trump le-a spus delegaților prezenți în Milwaukee și milioanelor de americani care urmăresc evenimentul că tatăl său a luat decizia de a se implica în politică „din dragoste pentru această țară și dintr-o preocupare profundă pentru viitorul Americii”.

Printre cei care au vorbit la evenimentul Republicanilor se numără jurnalistul Tucker Carlson, l uptătorul Hulk Hogan, care și-a smuls în stilul caracteristic cămașa în timp ce era pe scenă.

Evenimentul este un adevarat show pentru cei prezenți, la Convenție fiind invitat și Kid Rock, care a cântat înaintea discursului lui Trump.

Melania Trump, soția fostului președinte Donald Trump, a fost prezentată joi la Convenția Națională Republicană. Îmbrăcată în roșu, ea a făcut cu mâna publicului și s-a așezat lângă partenerul lui Trump, JD Vance.

De la Convenția Republicană a transmis și Mihai Gâdea, care este în Statele Unite împreună cu echipa Antena 3 CNN, singura echipă de televiziune din România prezentă la evenimentul din Milwaukee.

"Mulți participanți la Convenția republicană au vrut să-și bandajeze urechea, precum Donald Trump, spunând că glonțul care l-a rănit pe acesta le era, de fapt, destinat. Pentru republicani, Trump este cel care a încasat un glonț în locul lor.

Înaintea discursului de astăzi, Donald Trump a vorbit, dar nu în cadrul evenimentului pe care l-a urmărit până acum din tribună, ci la premiera unui film. El acolo a spus, citez: 'Dumnezeu a fost cu mine. Cum să nu-l prețuiești și mai mult pe Dumnezeu după ce te scapă de așa ceva?'

Atmosfera din jurul lui Donald Trump nu mai seamănă deloc cu cea de la finalul său de mandat. Ne aducem aminte că pe 6 ianuarie și după aceea, 90% din presa americană era împotriva lui Donald Trump. Acum vedem niște repoziționări, niște schimbări majore de abordare. Astăzi, am auzit comentatori care în urmă cu trei ani și jumătate vorbeau în termenii cei mai acizi despre domnul Trump, iar acum afirmă că este surprinzător, într-un sens pozitiv, faptul că vicepreședintele pe care și l-a ales este un bărbat de 39 de ani, căsătorit cu o doamnă care provine dintr-o familie de imigranți, cu are trei copii, iar discursul vicepreședintelui a fost unul incredibil de puternic.

JD Vance este un lider politic din noua generație, aflat la primul mandat în Senat, cu o poveste incredibilă de viață, care reușește să electrizeze mulțimile și care vine și spune: 'Partidul Republican nu mai este al celor de pe Wall Street, ci, în momentul de față, Partidul Republican este al clasei muncitoare'. Nu puțini dintre cei care, repet, erau extrem de critici cu Donald Trump au vorbit despre seara precedentă în termeni pozitivi și au fost rostite, ca să spun așa, mai puține critici.

Mai mulți lideri de la vârful Partidului Democrat au confirmat că i-au transmis președintelui Biden că sunt convinși de faptul că el nu va câștiga în momentul de față. Acesta este un sentiment care s-a așezat, încet-încet: faptul că Joe Biden ar pierde în condițiile, în care ar candida. Deci este posibil ca în acest weekend să își anunțe retragerea. Ce se va întâmpla după? Vom vedea (...)

Repet ceea ce am spus și în serile anterioare: în conformitate cu toate sondajele, dacă alegerile ar fi astăzi, ei bine, Donald Trump ar câștiga fără drept de apel (...)

Revenind la Convenția republicană, în această seară vorbesc oamenii cei mai 'grei': Mike Pompeo, cel care a fost șeful diplomației SUA în cea mai mare parte a mandatului Donald Trump, dar și Eric Trump, fiul său. Acesta îl va prezenta delegaților la convenție pe liderul republican”, a transmis din SUA Mihai Gâdea, realizatorul emisiunii "Sinteza Zilei" la Antena 3 CNN.