Apariție bizară a lui Elon Musk. Miliardarul flutură pe scenă o drujbă primită cadou de la Javier Milei. „Mintea mea e o furtună” VIDEO

Miliardarul Elon Musk a fluturat o drujbă și a continuat să acuze administrația Biden de abandonarea a doi astronauți americani, în timpul unei apariții bizare joi, pe scena Conferinței de Acțiune Politică a Conservatorilor (CPAC) desfășurată în Maryland, scrie The Independent.

Musk, care a urcat pe scenă alături de gazda Rob Schmitt, prezentator al rețelei TV Newsmax, în cea de-a doua zi a conferinței forțelor de dreapta, l-a adus pe scenă pe un al doilea invitat – președintele argentinian Javier Milei -, care i-a înmânat lui Musk unealta electrică drept cadou, aparent o referire la „drujba” metaforică cu care Musk și Trump vor să reformeze guvernul federal, prin reducerea birocrației și tăierea a mii de posturi.

Musk a fluturat apoi drujba în aer, descriind-o drept „drujba pentru birocrație”, potrivit CNN. „Aceasta este drujba pentru birocraţie”, a declarat Musk, ridicând puternica unealtă strălucitoare deasupra capului, în timpul Conferinţei de Acţiune Politică Conservatoare (CPAC) din National Harbor, Maryland.

După ce Milei a părăsit scena, Musk s-a angajat într-un schimb de replici cu gazda de televiziune, abordând o serie de subiecte. Printre acestea s-au numărat călătoria sa de la neutralitatea politică la a fi unul dintre cei mai fervenți susținători financiari ai președintelui Donald Trump, îngrijorările lui cu privire la propria securitate și dorința lui de a vizita depozitul de aur al SUA de la Fort Knox, în Kentucky.

