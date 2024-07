Atac masiv cu rachete asupra Ucrainei. Rușii au bombardat cel mai mare spital de copii din Kiev. Sunt cel puțin 20 de morți

Rusia a lansat un atac masiv cu rachete asupra Ucrainei în dimineața zilei de 8 iulie. Au fost lovite mai multe orașe, inclusiv capitala Kiev. Cel puțin 20 de oameni au fost uciși și alți 50 răniți, potrivit serviciilor de urgență. Bombardamentele rușilor au lovit și un spital de pediatrie din Kiev.

Aproximativ 40 de rachete de diferite tipuri au fost lansate asupra Ucrainei, a declarat președintele Volodimir Zelenski.

Rachetele au intrat în spațiul aerian ucrainean în jurul orei 10. Trupele ruse au lansat un atac masiv cu rachete și asupra Kievului, inclusiv cu rachete Kinjal, atac soldat cu victime și distrugeri semnificative. Peste 10 explozii au putut fi auzite la Kiev. Apărarea aeriană a fost activă în suburbiile capitalei, a spus primarul Vitali Klitschko.

Bombardamentele rușilor au lovit, însă, spitalul de copii Okhmadyt, cel mai mare centru medical pentru copii din Ucraina. Cel puțin șapte persoane au fost ucise și 11 rănite în oraș, a declarat administrația de la Kiev.

Imaginile publicate pe rețelele sociale arată spitalul avariat și răniți pe holurile instituției medicale, inclusiv copii.

Kyiv, the Lukiyanivka area, right now. Putin keeps demonstrating his aspirations for peace with Ukraine. pic.twitter.com/ywrsj1srlP

Another war crime, another low. How much longer are allies going to tolerate the deliberate killing of Ukrainians? Meanwhile, the number of victims in Kyiv has increased to 11. pic.twitter.com/zvZN7tTIEC