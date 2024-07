Imaginile disperării. Lanț uman pentru îndepărtarea molozului de la spitalul de copii din Kiev. Momentul în care o rachetă rusească lovește spitalul

Oamenii au format un lanț uman pentru a îndepărta molozul de după bombardament. Foto: Profimedia Images

Rusia a lansat un atac masiv cu rachete asupra Ucrainei în dimineața zilei de luni. Au fost lovite mai multe orașe, inclusiv capitala Kiev. Cel puțin 33 de oameni au fost uciși și alți 136 răniți, potrivit serviciilor de urgență. Bombardamentele rușilor au lovit și cel mai mare spital de pediatrie din Ucraina. În capitală sunt 22 de persoane ucise și peste 70 rănite.

Pe rețelele sociale au apărut imagini cu momentul în care racheta rușilor lovește secția de toxicologie a spitalului de copii din Kiev. În acea clădire, separată de restul clinicii, se făcea dializă.

Apparently, the video shows exactly the moment a missile arrived in the area of ​​the children's hospital in Kyiv. If this is so, then the Russian claims about “air defense shrapnel” have no basis. pic.twitter.com/yLlLGgDjKF — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) July 8, 2024

Suflul exploziei a avariat grav și restul spitalului - geamuri și uși au fost smulse, bucăți întregi din fațada clădirii au căzut, iar sălile de operații și secțiile ATI și oncologie sunt în ruine și nu mai pot fi folosite. Zeci de copii au ieșit afară, în curte, cu perfuziile după ei.

8.7.2024

will be one of the most shameful days in the history of the free world. russia bombed a cancer hospital for kids in the middle of europe because the world allowed it to pic.twitter.com/79C3ayc9K6 — вареничок.eristavi ???️‍? (@maksymeristavi) July 8, 2024

O asistentă care lucra în spital în momentul bombardamentului spune că a auzit o bubuitură uriașă. A căzut în genunchi, încercând să se ascundă. La început, ea spune că nu a înțeles ce se întâmplă. Apoi a auzit sirene și a văzut pacienți răniți în jurul ei.

„Vă rog, poate cineva să oprească acest război pentru că ucid copii și civili nevinovați”, spune Olena pentru BBC.

O altă asistentă era în secția de chirurgie. Un medic să pregătea să opereze un copil de doar două luni exact în momentul în care a avut loc atacul.

Chirurgul s-a aruncat peste copil pentru a-l proteja . Au reușit să evacueze copilul în adăpost. Copilul a supraviețuit nevătămat.

„Rușii ne atacă copiii”, spune ea pentru BBC în timp ce plânge.

În urma atacului, oamenii au format un lanț uman pentru a îndepărta molozul bucată cu bucată. Zeci de voluntari, medici și lucrători de salvare sapă printre resturi pentru a căuta supraviețuitori. Încă nu se știe numărul exact al victimelor.

The first woman alive has been pulled from the rubble in Kyiv, her child still buried somewhere beneath.



My heart can not take this barbarity. pic.twitter.com/oPs73vB3xU — Richard Woodruff ?? (@frontlinekit) July 8, 2024

Russia bombed the children’s hospital in Kyiv today. People like Jackson Hinkle support this

pic.twitter.com/IGEtRGzLdv — Drew Pavlou ?????? (@DrewPavlou) July 8, 2024

De asemenea, alte șapte persoane au fost ucise în timp ce resturi de rachete au căzut pe un alt spital din districtul Dniprovsky din Kiev, a confirmat primarul orașului.

Ambasadorul Germaniei la Kiev spune că acest bombardament este modul lui Putin de a arăta că este gata de negocieri de pace.

Președintele Volodimir Zelenski a promis că va răzbuna, forțele sale fiind acum capabile să lovească unele ținte din interiorul Rusiei cu arme occidentale.

Liderii europeni au condamnat atacul și au făcut trimitere la întâlnirea pe care a avut Viktor Orban cu Vladimir Putin la Kremlin, unde premierul maghiar a vorbit despre „pace”.

„Atacarea copiilor nevinovați este cea mai josnică acțiune. Suntem alături de Ucraina împotriva agresiunii ruse”, a scris și noul premier britanic Keir Starmer.

Attacking innocent children. The most depraved of actions.



We stand with Ukraine against Russian aggression - our support won’t falter. https://t.co/Ujb28O48EB — Keir Starmer (@Keir_Starmer) July 8, 2024

Potrivit BBC, m inisterul rus al Apărării a negat că a lansat astăzi rachete către ținte civile din Ucraina.

Ministerul susține într-o declarație că armata rusă a vizat doar „situri industriale militare și baze aeriene ucrainene” și a dat vina pe apărea antirachetă de la Kiev.

Bombardamentele au avut loc în ajunul summitului NATO de la Washington, unde Ucraina speră să primească angajamente de ajutor pe termen lung de la aliați.