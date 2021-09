Imagini din mall-ul unde a avut loc atacul terorist inspirat de ISIS, la Auckalnd. Momentul în care poliția îl împușcă pe agresor

Imaginile, distribuite pe Twitter, sunt filmate cu telefonul mobil și arată, la început, câțiva oameni aflați încă în locația aproape pustie.

"Este cineva cu un cuțit, Dumnezeule", se aude comentariul persoanei care filmează.

În cadru apar rafturile cu marfă și spațiile, goale la momentul filmării, din fața caselor de marcat.

Obiectivul telefonului surprinde, la un moment dat, o dâră de picături podea, care ar putea fi sânge.

La minutul 01.13 se aud, brusc, mai multe împușcături în cadență rapidă.

Persoana împușcată de poliție nu apare în cadru.

Agresorul de la mall a folosit un cuțit pentru a ataca și răni șase persoane aflate în centrul comercial, înainte de a fi împușcat mortal de polițiști.

Premierul Jacinda Ardern a descris atacul drept un incident terorist.

Ea a spus că agresorul este un bărbat din Sri Lanka inspirat de gruparea Stat Islamic (ISIS).

Din momentul atacului, poliția l-a împușcat și ucis pe atacator în 60 de secunde, a menționat Ardern, precizând că suspectul era cunoscut agențiilor naționale de securitate, fiind "monitorizat permanent" de către acestea.

Potrivit premierului, legea din Noua Zeelandă nu permitea ca acest bărbat să fie ținut în detenție, anterior atacului.

Premierul neozeelandez cunoștea personal cazul bărbatului radicalizat de ISIS

Atacatorul de la mall-ul din suburbia orașului Auckland a făcut rost de un cuțit în interiorul centrului comercial, a precizat comisarul de poliție Andrew Coster.

El l-a descris pe agresor drept un agresor singuratic, fără complici.

"Recunosc că această situație ridică întrebări în legătură cu posibilitatea ca poliția să fi acționat mai rapid sau să fi făcut mai mult. Sunt sigur că am făcut tot ce ne-a permis legea. Am făcut tot posibilul pentru a-l supraveghea pe acest individ. Faptul că am putut reacționa în decurs de 60 de secunde dovedește asta", a precizat comisarul Coster.

Bărbatul, a cărui identitate nu a fost dezvăluită de autorități în urma unei decizii a justiției, a venit în țară din Sri Lanka în anul 2011 și a intrat în atenția autorităților în octombrie 2016.

Premierul Jacinda Ardern a menționat într-o conferință de presă că era "personal" la curent cu acest caz înainte de atacul de vineri iar autoritățile îl monitorizau pe suspect, întrucât nu îl puteau ține în detenție.

