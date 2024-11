Atac violent la Amsterdam: Suporterii israelieni au fost bătuţi cu bestialitate. Netanyahu a trimis două avioane după ei

Atac violent la finalul meciului dintre Maccabi Tel Aviv şi Ajax. Suporterii israelieni au fost fugăriţi şi bătuţi pe străzile din Amsterdam. Cel puţin 10 persoane au fost rănite, iar alte două date dispărute. Premierul Benjamin Netanyahu a trimis de urgenţă două aeronave pentru evacuarea israelienilor din Amsterdam.

Scene uluitoare s-au petrecut în cursul serii trecute pe străzile din Amsterdam, după ce meciul dintre Ayacamster Dam și Macabitelaviv s-a terminat. Echipa israeliană era însoțită de peste 2500 de fani, care se pare că ar fi fost așteptați la ieșirea din stadion de un grup palestinian care venise în acea zonă să protesteze.

De altfel, există și o declarație foarte interesantă a liderului partidului de dreapta din Olanda a făcută în această dimineață, care sugerează faptul că discutăm în momentul de față despre un atac deliberat, un atac care ar fi fost dat de migranții care erau stabiliți la Amsterdam și care i-au așteptat pe fanii israelieni să se adune.

În anumite puncte, o adevărată vânătoare a avut loc pe străzile din Amsterdam, fanii israelieni fiind fugăriți și loviți. De asemenea, mulți dintre ei au ajuns la spital. Până în acest moment discutăm de zece persoane care au fost rănite, iar alte două care sunt date dispărute.

More footage of the pogrom in Amsterdam of hundreds of Arab terror supporters assaulting Israeli football fans visiting the city. Many said groups were gathered in specific areas indicating premeditation following the game. At least 5 are injured. Many sought refuse in shops or… pic.twitter.com/SvnXJ87c6w