Avertismentul lui Mircea Geoană, după Summitul NATO: Vor fi crize din toate direcțiile. Va fi furtună

Mircea Geoană, la Summmitul NATO de la Washington | Sursă foto: Facebook

Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, i-a acordat un interviu în exclusivitate lui Mihai Gâdea, după Summmitul NATO de la Washington. „Lumea este foarte complicată, este foarte periculoasă și cu cât NATO este mai puternic, cu atâta putem să trecem mai ușor prin furtună. Va fi furtună, va fi agitat”, avertizează acesta.

„Ce facem azi la Washington? Pregătim pacea pentru țările noastre, pentru România, pentru toate țările aliate, pentru încă 75 de ani. Și de multe ori ne uităm la detalii, declarația finală, NATO-Ucraina, partenerii noștri din Indo-Pacific, dar de fapt ce facem aici, punem temelia pentru o perioadă lungă de pace și stabilitate. Lumea este foarte complicată, este foarte periculoasă și cu cât NATO este mai puternic, cu atâta putem să trecem mai ușor prin furtună. Va fi furtună, va fi agitat. Vor fi crize din toate direcțiile, dar când văd organizația pe care o reprezint atât de robustă, atât de solidă, înfruntăm viitorul mai liniștiți”, spune Geoană.

Întrebat de Mihai Gâdea ce reprezintă Summitul NATO și deciziile luate aici pentru România, Mircea Geoană spune: „Pentru România înseamnă reconfirmarea unei relevanțe strategice”.

„Poate că noi nu realizăm cât de valoroasă este valența multiregională a României. România are o valență și către Marea Neagră, și către Caucaz și Asia Centrală, și către Ucraina și Moldova, și către Europa Centrală. Și am vorbit cu foarte mulți din liderii de aici despre modul în care România ar putea să se racordeze inclusiv economic și strategic în toate direcțiile. Deci, în mod normal, pentru România, următoarea perioadă ar trebui să fie, într-un fel, începutul de a colecta dividendele relevanței strategice în termen de investiții, de locuri de muncă, de infrastructuri mai bune, de mai puțini tineri care se plece din țară. Și cred că acesta este, de fapt, pasul următor pentru România. O țară sigură cum este România, o țară importantă cum este România, o țară respectată cum este România, nu are acum altceva de făcut decât să-și pună casa în regulă ca să fructifice această perioadă”, a declarat acesta.

„Există o lege în politică, în geopolitică, în viață, în biologie. Cine nu se adaptează la un mediu modificat, dispare. Deci în clipa de față România nu are altă variantă. Și o spun asta ca un om care știe ce spune. Decât să avem curajul să facem un salt energic pentru etapa următoare. Și eu am crezut, la un moment dat, că aderarea la UE și la NATO va rezolva problemele de întârziere istorică, problemele de slabă guvernanță din România, când decalajele de dezvoltare între regiunile țării se vor atenua prin simplu fapt. Ne-am înșelat.

România nu este o țară doar la Marea Neagră. România este o țară cu o valoare strategică multiregională fără precedent. fără precedent. Polonia e o țară mai mare decât noi, dar România are deschidere cărre S-Vest, Nord-Sud, către Orientul Mijlociu, către zona Balcanilor. E păcat să nu facem bani din treaba asta, pentru că până la urmă politica externă este un lucru simpatic, dar dacă nu vin investiții și nu vin resurse și nu crește nivelul de trai și nu avem job-uri pentru cei tineri, de ce aș face politică externă?”, a mai spus acesta.