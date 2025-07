Scandal în Justiție după divulgarea discuțiilor dintre Piedone și soția sa. Ministrul Justiției: „Afectează dreptul la viață privată”

Radu Marinescu spune că discuțiile dintre fostul șef al ANPC, Cristian Popescu Piedone, și soția sa, nu aveau ce să caute în spațiul public Foto: Agerpres

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat joi la Antena 3 CNN că discuțiile dintre fostul șef al ANPC, Cristian Popescu Piedone și soția sa nu aveau ce să caute în spațiul public, iar apariția stenogramelor în presă i-a afectat acestuia dreptul la viață privată. Ministrul a mai spus că a solicitat joi DNA-ului să efectueze verificări cu privire la modalitatea în care au fost gestionate informațiile din dosar.

Declarațiile ministrului vin după ce Procurorul șef al DNA a dispus joi ca din dosarul lui Piedone să fie eliminate stenogramele interceptărilor conversațiilor telefonice dintre acesta și soția sa.

„Am văzut în datele publice, pentru că eu ca ministru al Justiției nu solicit acces la dosar. Le-am văzut, nu este normal să apară în spațiul public pentru că afectează dreptul la viață privată. Acea discuție nu are ce să caute în spațiul public", a spus ministrul Justiției, Radu Marinescu, la emisiunea "Decisiv", moderată de Cătălina Porumbel.

"Dacă are sau nu are legătură cu probarea acuzațiilor, asta o poate aprecia numai procurorul de caz și judecătorul care va cenzura raportul juridic. Eu nu pot să apreciez asupra coroborării problelor într-o cauză penală. Pot doar să vă spun clar că nu are ce căuta în spațiul public", a mai spus ministrul.

"Noi am solicitat astăzi DNA-ului să efectueze verificări cu privire la modalitatea în care au fost gestionate aceste informații relevante penal. În paralel, și Inspecția Judiciară va efectua o verificare pentru a stabili ce s-a întâmplat", a continuat acesta.

Ce a urmat după apariția stenogramelor

Procurorul șef al DNA, Marius Voineag, a dispus joi ca din dosarul lui Cristian Popescu Piedone să fie eliminate stenogramele interceptărilor conversațiilor telefonice dintre acesta și soția sa. Un scandal uriaș a izbucnit după ce s-a aflat că în rechizitoriul procurorilor au fost incluse discuțiile de familie ale lui Cristian Popescu Piedone. Direcția Națională Anticorupție a negat orice fel de implicare a instituției în mediatizarea acestor interceptări.

Totodată, USR a anunțat că va sesiza CSM cu privire la acest caz.

Premierul Ilie Bolojan a semnat, miercuri, eliberarea din funcția de președinte al ANPC a lui Cristian Popescu Piedone.

Marți, Cristian Popescu Piedone a fost pus sub control judicar pentru 60 de zile și i s-a interzis să își exercite funcția. Procurorii DNA îl acuză că a avertizat patronul unui hotel din Sinaia că urmează să facă un control.