Stenograme din dosarul lui Cristian Popescu Piedone. "Spune la recepție să-mi pregătească trei camere pe un etaj. Țiplă. Să fie tot"

Cristian Popescu Piedone a fost pus sub control judiciar de DNA. FOTO Agerpres

Şeful ANPC, Cristian Popescu Piedone, a fost pus sub control judiciar şi nu mai are voie să-şi exercite funcţia. Este acuzat că ar fi anunţat patronul unui hotel din Sinaia că urmează să vină în control, iar apoi a lăudat unitatea de cazare pe reţelele sociale. Miercuri, el va merge la Poliţia din Bragadiru pentru a fi luat în evidenţă.

Marți, încă de la primele ore, şeful ANPC a fost adus la audieri şi s-au făcut percheziţii atât la domiciliul lui Piedone, cât şi la sediul ANPC.

Apelul prin care Piedone ar fi anunţat controlul ar fi fost dat de pe telefonul şoferului său.

Stenograme din dosarul lui Cristian Popescu Piedone:

"Marin Mihai Daniel: Bună ziua! Da, vă rog!

​Popescu Cristian-Victor Piedone: DANE, tu ești?

​Marin Mihai Daniel: Da, da, da! Vă rog!

​Popescu Cristian-Victor Piedone: Tăticu'!

​Marin Mihai Daniel: Vă rog!

​Popescu Cristian-Victor Piedone:(...) Du-te în bucătărie și sus sau jos, una dintre bucătării sau e o bucătărie comună, nu?

​Marin Mihai Daniel: Ă! Nu, nu. Sunt bucătării separate.

​Popescu Cristian-Victor Piedone: Vezi și tu care-i mai utilată, mai țiplă, mai nu știu ce, pune-i p-ăia să-și ia halate, tot ce trebui pe ei, să aibă bonete în cap, să... mănuși în mână.

​Marin Mihai Daniel: Ok!

(...)

​Popescu Cristian-Victor Piedone: Și doi, spune la recepție să-mi pregătească trei camere pe un etaj.

​Marin Mihai Daniel: Da.

​Popescu Cristian-Victor Piedone: Ă! Țiplă, cu cearceafuri noi cu... cu husă la cu... la saltea cu tot ce corespunde, prosoape...

​Marin Mihai Daniel: Ok!

​Popescu Cristian-Victor Piedone: Să fie tot ca să dau și un exemplu: "Uite, domne, patru stele." Că voi oricum sunteți. Da?

​Marin Mihai Daniel: Ok!

(surse judiciare)

Reprezentanţii hotelului susţin că acuzaţiile procurorilor DNA nu sunt adevărate.



"Societatea noastră și managerii societății nu au primit niciun fel de informații depre controalele dispuse. Cu toate acestea, controalele ANPC, DSV, DSP etc. sunt frecvente în Sinaia, iar Hotelul Internațional, fiind una dintre cele mai mari unități hoteliere din stațiune, este supus des acestora, ele fiind o normalitate în industria noastră. Constatările acestor controale au fost similare cu ale celui efectuat de ANPC în data de 07.03.2025, curățenia și calitatea serviciilor noastre fiind recunoscute și constate de către clienții noștri", au comunicat reprezentanții hoteului.



Acum, Cristian Popescu piedone a fost plasat sub control judiciar şi nu mai are voie să-şi exercite funcţia de şef al ANPC. La ieşire de la DNA acesta a anunţat că va contesta decizia procurorilor în instanţă.



"Funcția este periodică și trecătoare, oamenii drepți rămân mai departe și am demonstrat nu o dată, ci de mai multe ori", a spus el.