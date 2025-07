Reacția lui Piedone după ce a fost adus de DNA la București pentru percheziții. "Am deranjat foarte mult"

Procurorii DNA îl suspectează pe Piedone că a divulgat informații care nu erau destinate publicității unui operator economic din Sinaia. Foto: Hepta

Președintele ANPC, Cristian Popescu Piedone, a declarat, marți, că va demonstra că este nevinovat, după ce procurorii DNA au efectuat percheziții la locuința sa, într-un dosar în care este acuzat că l-ar fi avertizat pe proprietarul unui hotel din Sinaia că urmează un control. El a precizat că este prieten cu bărbatul care deține hotelul, însă neagă că i-ar fi furnizat vreo informație cu privire la controalele ANPC.

„Lucrurile astea dacă s-au întâmplat ar fi fost undeva în aprilie, mai, când a fost un comandament pe Valea Prahovei. Nu am coordonat acel comandament. Nu ascund faptul că proprietarul hotelului este prietenul meu de ani de zile. Este şi el un personaj public. Nu am avut niciun schimb de informaţii, nu am anunţat şi nu am fost. E certitudine că nu s-a întâmplat acest lucru”, a afirmat preşedintele ANPC.

Șeful Agenției pentru Protecția Consumatorului a adăugat că verificările coordonate de el, de când și-a început mandatul, „au deranjat”, dar au fost de „datoria” lui.

„De când sunt preşedintele ANPC pot să fiu acuzat de orice, poate să mi se zică orice, nu am făcut un trafic de influenţă, nu am luat un leu, mi-am făcut datoria. Că am deranjat, da. Se vede acest lucru, nu acuz nimic, merg până la capăt, dar am deranjat extrem de mult şi vorbesc de la corporaţii, vorbesc de la multe şi multe alte pe care nu le ştiţi în spatele tuturor acestor poveşti.

Nu am vrut decât să îmi fac datoria şi mi-o voi face în continuare. Voi demonstra prezumţia de nevinovăţie care există acum şi trebuie să o duc până la capăt”, a mai declarat Cristian Popescu Piedone.

Întrebat dacă procurorii DNA au vreo dovadă privind discuţia cu persoana de la hotelul din Sinaia, Popescu Piedone a răspuns: „Vom vedea… Dacă există dovadă înseamnă că telefoanele mele şi ale şoferului meu au fost ascultate”.

Procurorii DNA îl suspectează pe Piedone că a divulgat informații care nu erau destinate publicității unui operator economic din Sinaia, înainte de controlul pe care șeful Protecției Consumatorilor urma să îl facă la hotelul acestuia.

Astfel, operatorul economic respectiv ar fi putut să se pregătească înaintea controlului, au spus surse judiciare pentru Antena 3 CNN.

Controlul ar fi avut loc în 7 martie. A doua zi, Piedone a distribuit pe Tik Tok o postare în care lăuda operatorul economic respectiv.