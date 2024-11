Aviația israeliană a bombardat o clădire rezidențială în apropiere de Beirut și a ucis 15 oameni

Cel puțin 15 persoane au fost ucise, marți, într-un raid efectuat de aviația militară israeliană la sud de Beirut, în care a fost vizată o clădire rezidențială, relatează Agerpres, pe baza agențiilor de presă internaționale.

Informația provine de la Ministerul libanez al Sănătății.

"Raidul inamicului israelian la Barja a provocat 15 morți, conform unui bilanț preliminar", a indicat instituția citată, adăugând că operațiunile salvatorilor erau în desfășurare în această localitate de coastă, aflată la aproximativ 20 de kilometri de capitala libaneză.

Presa internațională notează că este al doilea bombardament israelian efectuat, marți, într-o regiune considerată a nu a fi în printre cele cu o puternică prezență a grupării pro-iraniene Hezbollah.

