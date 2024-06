Două avioane de acrobație s-au ciocnit în aer, în Portugalia. Unul dintre piloți a murit

Avioanele de acrobație s-au ciocnit în aer, astăzi, în timpul unui spectacol aerian desfășurat în orașul portughez Beja.

Unul dintre ele s-a prăbușit și a luat foc, au anunțat Forțele Aeriene Portugheze (PAF). Din păcate, pilotul a murit, scrie Reuters.

PAF, care a organizat spectacolul la o bază aeriană din Beja, la 180 km sud de Lisabona, a precizat că accidentul a implicat avioane din patrula acrobatică YAK STARS.

Patrula include piloți portughezi și spanioli și a fost descrisă de PAF ca fiind "cea mai mare echipă civilă de acrobație aeriană din sudul Europei”.

Two Yakovlev Yak-52 aircraft of the Spanish-Portuguese Yakstars formation team collided during the Beja Air Show, Portugal.

One aircraft crashed, killing the pilot. pic.twitter.com/4eHdT23mAC