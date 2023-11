Un bărbat a câștigat 400.000 de dolari la loto, fără să ştie că a jucat. A fost la un pas să piardă premiul: "M-am gândit că este o înșelătorie"

Un bărbat din Michigan a câștigat un premiu de 416.322 de dolari la o loterie la care nici măcar nu știa că a jucat.

Sursa foto: Getty Images

Un bărbat din Michigan, în vârstă de 67 de ani, a fost fericitul câșigător al unui premiu în valoare de 416.322 de dolari. El a câșigat în urma unei extrageri la loto, faptului că nici măcar nu știa că a participat.

Bărbatul, care a ales să rămână anonim, a intrat fără să știe la extragerea Jackpotul Big Ca$h 2nd Chance al statului Michigan, potrivit Business Insider.

În cadrul acestei loterii, fiecare 50 de cenți cheltuiți pe o selecție de jocuri online îi aduce jucătorului o șansă la extragerea loteriei statului Michigan.

"Joc foarte mult online, dar habar n-aveam că intru la o altă extragere când joc anumite jocuri”, a spus bărbatul. El era cât pe ce să rateze premiul, deși a fost anunțat că e câștigător.

"M-am gândit că este o înșelătorie"

"Am văzut un e-mail de la Loteria din Michigan în care se spunea că am câștigat un premiu de 416.322 de dolari și m-am gândit că este o înșelătorie, deoarece nu am participat la acea loterie”, a spus el.

Din fericire, a sunat totuși la Loteria din Michigan să verifice și a aflat că e-mailul era autentic.

„Încă nu-mi vine să cred că e adevărat. E o nebunie să câștigi un premiu atât de mare de loterie!”, a spus el.

Extragerea „celei de-a doua șanse” are loc o dată pe lună și are premii de până la 729.743 de dolari. Câștigătorul-surpriză spune că plănuiește să împartă câștigurile cu familia sa și să investească restul, au spus oficialii loteriei.

Nu este prima dată când cineva aproape că a pierdut un mare premiu la loterie.

În august, un alt bărbat din Michigan, Floyd Warstler, aproape că a uitat de un bilet la loto pe care l-a cumpărat și apoi l-a lăsat în mașină timp de câteva săptămâni. Biletul s-a dovedit a fi în valoare de 390.000 de dolari.

Iar în mai, Ruby Evans din California a crezut că a câștigat 2.000 de dolari la un loz răzuibil, dar premiul s-a dovedit a fi în valoare de 2 milioane de dolari.