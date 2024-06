Un bărbat, dat dispărut de familie, a fost găsit rătăcind într-o pădure din California. A supravieţuit zece zile bând apă din adidaşi

Un bărbat din California a fost salvat după ce a rămas blocat în munți timp de 10 zile, supraviețuind cu fructe de pădure mici și apă pe care le-a adunat în adidaşi, notează bbc.com

Lukas McClish, în vârstă de 34 de ani, a ieșit la o drumeție de trei ore în Munții Santa Cruz pe 11 iunie. Bărbatul s-a pierdut deoarece semnele de pe traseu s-au șters din cauza incendiilor de vegetație.

Familia lui a raportat dispariția lui pe 16 iunie, după ce nu s-a prezentat de Ziua Tatălui, declanșând un efort de căutare și salvare de mai multe zile.

El a fost găsit în weekend după ce mai mai mulți oameni au auzit țipete. Imediat, în zonă au fost trimise drone pentru a descoperi sursa zgomotului.

Într-o postare pe X, Cal Fire San Mateo, care a ajutat la eforturile de salvare, a spus că au existat „mai multe rapoarte despre martori care au auzit pe cineva strigând după ajutor, dar locația acelei persoane a fost greu de stabilit”.

