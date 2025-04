Benjamin Netanyahu îl laudă pe Viktor Orban, după ce Ungaria s-a retras din CPI: „E important să înfruntăm această organizație coruptă”

Benjamin Netanyahu l-a lăudat pe Viktor Orban pentru că a sfidat Curtea Penală Internațională, după ce Guvernul de la Budapesta a anunțat că retrage țara din CPI. Premierul israelian a spus despre CPI că este o „organizație coruptă” care în loc să lupte împotriva „torționarilor” Israelului își îndreaptă acțiunile împotriva lui. Amintim că pe numele lui Benjamin Netanyahu CPI a emis un mandat de arestare internațională pentru crime de război comise în Fâșia Gaza.

Prim-ministrul Israelului i-a mulțumit premierului Ungariei pentru sprijinul „fără rezerve” față de poporul israelian. De asemenea, Benjamin Netanyahu l-a lăudat pe Viktor Orban pentru decizia „îndrăzneață” de a retrage Ungaria din CPI.

„În conducerea dumneavoastră, ați făcut lucruri remarcabile pentru Israel și poporul evreu. Susțineți Israelul cu mândrie, fără rezerve. Sunteți alături de noi la UE. Sunteți alături de noi la ONU și tocmai ați adoptat o poziție îndrăzneață și principială cu privire la CPI, iar eu vă mulțumesc, Viktor. Acest lucru nu este important doar pentru noi, este important pentru toate democrațiile. Este important să înfruntăm această organizație coruptă care a echivalat o democrație a cărei existență este contestată de cele mai groaznice puteri teroriste de pe pământ. Dar CPI își îndreaptă acțiunile împotriva noastră, care luptăm într-un război corect cu mijloace corecte. Și, desigur, nu împotriva torționarilor noștri”, a spus premierul Israelului.

Great to meet with my friend Prime Minister of Hungary Viktor Orbán ????@PM_ViktorOrban pic.twitter.com/rjXFSHTBA6